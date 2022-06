Toyota pourrait lancer une camionnette compacte à son tour

Le succès du Ford Maverick n’échappe pas à l’attention des dirigeants de Toyota, qui évalueraient présentement la possibilité de lancer une camionnette compacte en réplique à ce modèle et au Hyundai Santa Cruz.

« Un des créneaux que nous étudions—pas pour le court terme—est celui des petites camionnettes. Il y a le Santa Cruz et le Maverick, puis ce sera intéressant de voir (la nouvelle marque) Scout, a déclaré à MotorTrend le vice-président exécutif des ventes de Toyota pour l’Amérique du Nord, Bob Carter. Nous couvrons très bien le marché avec le Tacoma, mais ce genre de véhicule pourrait être une option et c’est quelque chose que nous continuons de rgearder. »

Certes, le Tacoma domine les ventes de sa catégorie à l’heure actuelle, mais il est évidemment plus gros et surtout plus dispendieux qu’à l’origine. Une camionnette Toyota plus compacte et plus abordable tomberait à point. Le constructeur dit être à l’écoute de ce que les consommateurs demandent.

Photo: Toyota

Cooper Ericksen, le vice-président de la planification de produits et de la stratégie, a ajouté : « Si les gens ont besoin d’un plus petit véhicule avec châssis en échelle, nous pouvons le considérer, mais si c’est davantage pour un usage urbain et moins du hors-route, alors il serait plus logique d’employer notre architecture monocoque TNGA. »

Cette dernière sert de structure à de nombreux modèles de Toyota, incluant ses voitures et ses VUS plus familiaux comme le RAV4, le Venza et le Highlander. Ce qui est certain, c’est que les ressources sont là pour développer une camionnette compacte relativement à peu de frais – et à l’instar du Maverick, avec une version hybride au menu.

Si ce n’est pas pour le court terme, on pourrait en voir une vers le milieu de la décennie, peut-être pour l’année-modèle 2025. MotorTrend fait part de plusieurs noms à envisager : T-100, Stout, Hilux ou même Toyopet en référence aux premières voitures compactes de Toyota (une gamme qui comprenait d’ailleurs une camionnette).

