Toyota Tacoma 2022 et Nissan Frontier 2022 : comparons les chiffres

Pour l’année 2022, le Nissan Frontier est de retour sous une nouvelle génération proposant une panoplie de technologies modernes. De l’autre côté du spectre, le Toyota Tacoma propose une formule plus conservatrice.

Comment ces véhicules se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Nissan Frontier

Photo: Nissan

Le Nissan Frontier est doté d’un moteur V6 3,8 litres atmosphérique qui développe une cavalerie de 310 chevaux et un couple de 281 lb-pi. Celui-ci est jumelé à une boîte à neuf rapports et au rouage 4x4. Le conducteur peut sélectionner le mode propulsion s’il le désire.

Similairement, le Tacoma abrite aussi un moteur V6, mais de plus petite cylindrée : 3,5 litres. Il génère 278 chevaux et 265 lb-pi de couple et le rouage est 4x4. Dépendamment de la version, le consommateur peut choisir entre une boîte manuelle à six rapports ou une transmission automatique également à six vitesses.

Grâce à un moteur plus puissant et une transmission moderne, le Frontier remporte la mise ici, même si certaines variantes du Tacoma offrent une rarissime boîte manuelle.

Consommation : avantage Nissan Frontier

Photo: Nissan

La mouture de base du Tacoma consomme 11,8 L/100 km avec la boîte automatique, alors que cette donnée augmente à 12,7 L/100 km avec la transmission manuelle. Les versions TRD Off-Road et TRD PRO, qui sont munies d’une boîte manuelle, boivent 12,9 L/100 km.

En ce qui concerne le Frontier, Ressources naturelles Canada a évalué la consommation d’essence lorsqu’il était en mode deux roues motrices et quatre roues motrices. Dans le premier cas, la cote est de 11,3 L/100 km et de 12,3 L/100 km dans le deuxième.

Somme toute, la consommation est similaire pour les deux véhicules, mais le Frontier a tout de même une longueur d’avance.

Côté pratique : égalité

Photo: Toyota

Commençons par les similarités, puisqu’elles sont nombreuses. D’abord, chacune des camionnettes offrent deux types de cabines : allongée (King Cab chez Nissan, Accès chez Toyota) et double (Crew Cab chez Nissan, Double chez Toyota). La première accorde la place pour quatre passagers, alors que la deuxième en fournit cinq.

Les capacités de remorquage sont (presque) identiques. Elle est de 2 944 kg (6 490 lb) pour le Frontier et de 2 948 kg (6 500 lb) pour le Tacoma. Même principe pour les dimensions des caisses, elles sont légèrement plus volumineuses avec le Toyota.

Cependant, la charge utile est plus importante du côté de Nissan puisqu’elle se situe à 635 kg (1 400 lb). Dépendamment de la version choisie chez Toyota, la valeur fluctue entre 571 kg (1 259 lb) et 583 kg (1 285 lb).

Sécurité : avantage Nissan Frontier

Photo: Nissan

Pour le moment, les données concernant les nombreux tests de collision et de sécurité de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ne sont pas disponibles pour les modèles 2022. Par ailleurs, à la fois le Frontier et le Tacoma arrivent de série avec huit coussins gonflables.

Au chapitre des aides à la conduite, le Frontier utilise le Bouclier de sécurité 360 de Nissan, qui inclut notamment le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système de freinage automatique arrière, le système de surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale ainsi que le système de suivi de voie. Le régulateur de vitesse intelligent et le système précollision sont aussi inclus.

Le Tacoma, quant à lui, emploie le Toyota Safety Sense. La technologie comprend : le système précollision, le système de suivi de voie, le régulateur de vitesse dynamique à radar (haute vitesse). La surveillance des angles morts est seulement disponible sur les versions à cabine double.

Étant donné que le Nissan Frontier propose une plus grande variété de technologies de sécurité, il remporte cette manche.

Intégration technologique : avantage Nissan Frontier

Photo: Nissan

Puisque le Frontier revient sous une nouvelle génération, les technologies à bord sont évidemment plus modernes que celles du Tacoma.

Commençons avec le système d’infodivertissement. D’abord, les deux camionnettes fournissent les applications Apple CarPlay et Android Auto de série. L’écran tactile mesure huit pouces pour le Frontier et sept pour le Tacoma. En option, ajoutez un pouce pour chacun des écrans.

L’instrumentation combine des cadrans analogiques avec un écran numérique de sept pouces pour le Nissan et de 4,2 pour le Toyota. En termes d’options, le Frontier propose le point d’accès sans fil, la recharge par induction et un système Hi-Fi Fender à neuf haut-parleurs. Toyota offre la navigation intégrée et un système sonore JBL à sept haut-parleurs.

Prix : égalité

Photo: Toyota

La gamme de prix entre le Frontier et le Tacoma est très similaire, si bien qu’on ne peut définir un gagnant clair dans cette catégorie.

Autant chez Nissan que chez Toyota, les camionnettes ont une multitude de versions disponibles :

Nissan Frontier (2022) :

S (King Cab) : 39 998 $ SV (King Cab) : 41 498 $ SV (King Cab) Conv. Emballage : 43 498 $ PRO-4X (King Cab) : 45 598 $ SV (Crew Cab) : 43 998 $ SV Sport (Crew Cab) : 45 398 $ PRO-4X (Crew Cab) : 47 498 $ PRO-4X Luxe (Crew Cab) : 49 498 $

Toyota Tacoma : (2021)

Cabine Accès : 40 709 $ Cabine Accès (Manuel) : 44 349 (inclus l’ensemble TRD hors route) Cabine Double : 41 709 $ Cabine Double (caisse courte) : 46 469 $ (version Trail) Cabine Double (caisse courte) : 47 699 $ Cabine Double (caisse courte) : 54 849 $ (version Nightshade)

Sachez que pour les modèles Toyota, plusieurs ensembles peuvent être sélectionnés, comme les SR5, TRD Sport, TRD Premium, TRD Pro, etc. Les prix du Tacoma 2022 n’étaient pas encore dévoilés au moment d’écrire ces lignes, mais ils devraient être similaires à ceux du modèle 2021.

Garanties : égalité

Photo: Toyota

Au chapitre des garanties, Nissan et Toyota fournissent exactement la même chose.