Le Nissan Frontier réinventé pour l’aventure, avec un brin de nostalgie

Dévoilé il y a un an et en vente depuis septembre dernier, le Nissan Frontier 2022 de nouvelle génération marque toute une évolution par rapport à son prédécesseur. Sa version la plus robuste et aventureuse est encore une fois la PRO-4X, mais le constructeur s’est amusé à créer trois concepts qui vont plus loin.

Ils prendront la vedette au Salon de l’auto de Chicago qui s’amorce ce weekend afin de montrer aux amateurs le genre de transformation qu’il est possible de réaliser. Le Guide de l’auto vous les présente ici.

Project 72X

Photo: Nissan

Ce modèle rend hommage à la Datsun 720, qui est l’une des voitures marquantes dans l’histoire de Nissan et son premier véhicule à être assemblé aux États-Unis (c’était en 1983). L’idée était de faire revivre les beaux jours des camionnettes simples et abordables qu’on prenait pour aller jouer un peu partout. Hormis les décalques rétro sur la carrosserie, on retient surtout les jantes en acier peintes en blanc. Ce sont en fait des roues de secours chaussées des mêmes pneus que le Frontier PRO-4X.

Project Hardbody

Photo: Nissan

Ce concept-ci est inspiré de la camionnette Nissan Hardbody, arborant des élargisseurs d’ailes et des décalques « 4x4 » au bas des portières avant. Encore une fois, les jantes retiennent l’attention avec leur design en blocs. Une suspension relevée de trois pouces avec bras supérieurs réglables et des lumières d’appoint fixées à une barre à l’arrière de la cabine permettent d’explorer des endroits plus reculés et sombres.

Project Adventure

Photo: Nissan

Cela dit, pour de véritables excursions de plusieurs jours dans l’arrière-pays, le meilleur de ces trois concepts de Frontier est sans contredit le Project Adventure. Relevé d’un bon cinq pouces par rapport au modèle PRO-4X, il est surmonté d’un porte-bagages de toit et d’une tente spéciale. Pour rompre le silence de la nature, un système audio Kicker est inclus. Quant à la carrosserie, elle est recouverte d’une pellicule sur mesure illustrant une carte des États-Unis.

Pour en savoir plus sur le Nissan Frontier 2022, jetez un coup d’œil à notre essai routier ci-dessous.