Nissan Frontier 2022: cinq choses à savoir

Inchangé depuis 2005, le Nissan Frontier sera enfin présenté sous une nouvelle génération pour 2022. Celle-ci incorporera de nouvelles technologies, une signature stylistique moderne et recevra une série de modifications par rapport à l’ancien modèle.

Voici cinq choses à savoir sur le Nissan Frontier 2022.

Design robuste

Esthétiquement, la camionnette a été complètement modernisée face à l’ancienne génération qui se contentait d’un design d’une autre époque. Ainsi, le manufacturier compte sur des lignes plus angulaires en mettant l’emphase sur la robustesse.

Photo: Nissan

Doté d’une grille rectangulaire typique des véhicules de cette catégorie ainsi que d’arches de roue de couleur contrastante et de plaques de protection faisant office de pare-chocs, le Frontier arbore un style musclé.

L’utilisation exhaustive de lignes horizontales, retrouvées notamment au-devant du véhicule et au niveau des phares, se poursuit jusqu’à l’arrière. Des jantes de 16 ou 17 pouces complètent le tout.

Plus de neuf couleurs de carrosserie seront disponibles, telles que des teintes de rouge, bleu, vert, gris et blanc.

Le Frontier 2022 sera offert en deux configurations, soit en « King Cab » qui peut se décliner en versions S, SV et PRO-4X, ou bien en « Crew Cab » qui pourra être servi sous les moutures SV et PRO-4X.

Châssis renforcé

D’entrée de jeu, les ingénieurs de Nissan ont retravaillé et recalibré les composantes liées à la suspension, la direction ainsi que le groupe motopropulseur. La camionnette sera équipée de barres stabilisatrices plus grandes à l’avant et le rapport du mécanisme de direction a été augmenté de 16%, ce qui permet une réponse plus rapide.

Photo: Nissan

Le constructeur nippon a d’ailleurs réajusté le boîtier de direction hydraulique à crémaillère, afin d’améliorer la précision de la conduite. Puis, les nouveaux supports hydrauliques de la cabine réduisent les vibrations de la chaussée de 80%.

Le modèle PRO-4X ajoute un différentiel à verrouillage électronique, des amortisseurs hors route Bilstein et des plaques de protection de soubassement. Par ailleurs, la capacité de remorquage a été revue à la hausse par rapport à l’ancienne génération. Le Frontier pourra dorénavant tirer des masses pesant jusqu’à 6 490 lb (2 944 kg).

Un moteur repensé

Avec 93% des pièces renouvelées ou complètement neuves, le moteur V6 3,8 litres du Frontier sera nettement plus puissant que son prédécesseur. Celui-ci est doté d’une cavalerie de 310 chevaux et génèrera 281 lb-pi de couple. Le tout sera jumelé à une boîte à neuf rapports, une modernisation face à la précédente boîte à cinq vitesses.

De plus, la transmission aura un mode Low/high et le rouage sera uniquement à quatre roues motrices avec un mode à deux roues motrices. Ce dernier propose un système à glissement limité aux quatre roues, qui aide à transférer la puissance aux roues motrices avec plus de traction sur les surfaces à faible adhérence.

Photo: Nissan

Nouveau cockpit

Pour 2022, l’habitacle du Nissan Frontier a complètement été revu. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de neuf pouces hébergeant un système d’infodivertissement plus moderne compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On retrouve également dans le Frontier les sièges Zéro Gravité déjà bien connus chez Nissan.

À part l’esthétique modernisée de la cabine, d’autres technologies optionnelles seront offertes telles que la recharge par induction, le Wi-Fi avec le système NissanConnect ainsi qu’une chaîne sonore Fender avec neuf haut-parleurs disponible dans la version PRO-4X.

Nissan mentionne qu’il y a une série d’endroits pour entreposer des objets, comme un emplacement situé en dessous de la banquette arrière, d’autres dans les portières (5,7 litres en arrière et 6,5 litres en avant) et un espace de 4 litres placés dans la console centrale.

Photo: Nissan

Assistance à la conduite

Avec le Frontier, Nissan offrira de série une panoplie de technologies d’aides et d’assistances à la conduite. Le Bouclier de Sécurité 360 inclura notamment le freinage automatique d’urgence avec détection de piéton, l’avertissement aux angles morts ainsi qu’au louvoiement, le freinage automatique arrière et l’alerte de circulation transversale arrière.

Photo: Nissan

Les caractéristiques supplémentaires comprennent la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse intelligent et l'alerte intelligente du conducteur.

Le nouveau Nissan Frontier 2022 sera disponible l’été prochain, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé.