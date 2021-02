Nissan Frontier 2022 : plus de modernité avec un clin d’œil au passé

Nissan dévoile aujourd’hui son nouveau Frontier 2022, lancé conjointement aux côtés du Pathfinder 2022 lui aussi entièrement renouvelé. Avec le Frontier, le constructeur nippon opère un retour aux sources, s’inspirant des camions vendus dans les années 1980.

Les rondeurs du modèle sortant sont donc abandonnées au profit d’un aspect plus costaud, qui rappelle les camions d’antan. Une tendance plutôt logique, les lignes inspirées du passé étant à la mode dans l’industrie automobile actuelle.

Nouvelle allure

Si la partie arrière, qui s’inspire beaucoup du Titan, ne révolutionne pas vraiment le genre, toute la partie avant est profondément modifiée. Radicalement différente de celle du modèle d’ancienne génération, la calandre géométrique et droite donne l’impression d’une partie avant plus massive. Les phares arrondis et le regard plutôt doux du modèle que l’on connaissait laissent place à des lumières carrées et à un capot rehaussé et aplati.

À l’intérieur, le tableau de bord, très droit et carré, s’inspire beaucoup des lignes extérieures. Doté de plusieurs espaces de rangement pour améliorer les aspects pratiques, le nouveau Frontier profiterait aussi d’une qualité de finition améliorée, ce qui est plutôt bienvenu, son prédécesseur ne brillant pas particulièrement sur ce point.

Photo: Nissan

Modernité oblige, un écran de central de 9 pouces fait son apparition à bord, et intègre évidemment les incontournables Apple CarPlay et Android Auto.

Les sièges du modèle sortant sont avantageusement remplacés par les modèles « zéro gravité » de Nissan, qui font l’unanimité pour le confort qu’ils procurent. Le constructeur annonce également une insonorisation améliorée, deux éléments qui devraient rendre le Frontier 2022 beaucoup plus agréable lors des longs trajets.

Photo: Nissan

Châssis modifié et moteur V6

Selon Nissan, le châssis du nouveau Frontier s’inspire de celui du modèle sortant, avec toutefois des renforts ajoutés pour améliorer la rigidité. Les amortisseurs et la direction (qui redevient hydraulique) ont également été revus pour améliorer la conduite.

Sous le capot, Nissan n’offre qu’un seul moteur, un V6 de 3,8 litres. Grâce à ses 310 chevaux et ses 281 lb-pi de couple, il se place au sommet de la catégorie concernant la puissance. Associé à une boîte automatique comptant 9 rapports, le bloc propose une capacité de remorquage de 6 490 lb (2 944 kg). Un système de contrôle du balancement de la remorque est aussi livré de série, afin de rendre la conduite plus agréable et sécuritaire.

La charge maximale acceptée dans la boîte s’élève à 1 400 lb (635 kg). Puisqu’il est question de cette dernière, sachez qu’elle peut mesurer 5 ou 6 pieds selon les versions, et qu’un revêtement de protection est pulvérisé de série. Enfin, plusieurs rails et systèmes de fixation permettent d’arrimer correctement des objets dans la boîte.

Photo: Nissan

Contrairement à nos voisins du sud qui pourront opter pour un modèle à propulsion, tous les Frontier vendus chez nous seront des modèles à quatre roues motrices avec deux gammes de rouage 4x4 (haute et basse). Nissan précise toutefois qu’un modèle de base « King Cab » à propulsion pourra être commandé pour les flottes commerciales.

Bien équipé d’origine, le Nissan Frontier 2022 reçoit les équipements de sécurité active contenues dans le Bouclier de sécurité 360, à savoir le freinage automatique avant et arrière avec détection des piétons à l’avant, l’alerte de circulation transversale, la détection des angles morts, l’alerte de sortie de voie, les pleins phares automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif.

Le Frontier 2022 est également livré de série avec l’assistance pour le démarrage en côte et l’aide à la descente pour les fortes pentes.

Photo: Nissan

Route et hors route

Avec la multiplication des camionnettes destinées à la conduire hors route, Nissan ne pouvait pas rester les bras croisés et propose donc la version Pro-4X. Sur le marché canadien, cette version ne sera disponible qu’avec la cabine « King Cab ».

En plus du système 4x4 précédemment évoqué, cette version plus aventurière ajoute des amortisseurs Bilstein destinés à la conduite hors route, un différentiel dont le blocage est commandé électroniquement ainsi que des plaques de protection sous le véhicule.

Le nouveau Nissan Frontier 2022 sera disponible l’été prochain, à un tarif qui n’a pas encore été annoncé. Selon Nissan, la gamme compterait trois niveaux de finition différents, mais cette information est susceptible de changer.