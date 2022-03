Nissan Frontier 2022 : une refonte bien méritée

Après plus de 15 ans d’attente, le Nissan Frontier revient sous une nouvelle génération. La marque nipponne a retravaillé l’esthétique, le groupe motopropulseur et a ajouté de nombreuses technologies à bord.

Le Frontier 2022 se décline en trois versions distinctes (S, SV et PRO-4X) et offre au consommateur plusieurs combinaisons de boîtes et cabines. Cette camionnette se mesure notamment aux Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Honda Ridgeline, GMC Canyon, Jeep Gladiator et Toyota Tacoma.

Après une semaine passée au volant du Nissan Frontier sur les routes du Québec, voici ce que nous en avons pensé.

Look moderne

Le Frontier 2022 arbore un design moderne et résolument plus musclé que par le passé. Le PRO-4X ajoute des plaques de protection et des attelages rouges. Peu importe la mouture choisie, l’esthétique du Frontier risque de bien vieillir avec le temps.

Notre camionnette d’essai était dotée de l’ensemble de Luxe, d’une valeur de 2 000 $, comprenant entre autres les garnitures de porte, un rétroviseur intérieur antiéblouissement, des coutures noires sur la console centrale, des sièges en cuir et des accents noirs parsemés dans l’habitacle au lieu des rouges. Il faut aussi débourser 300 $ pour la peinture Vert tactique métallisé.

Photo: Dominic Boucher

Le Frontier 2022 est offert en deux configurations, soit en « King Cab » - qui peut se décliner en versions S, SV et PRO-4X - ou bien en « Crew Cab » qui pourra être servi sous les moutures SV et PRO-4X. En fonction de la variante choisie, le consommateur peut opter pour une boîte de cinq ou six pieds.

Un habitacle fonctionnel

À bord du Frontier, les occupants s’assoient sur les sièges Zéro Gravité de Nissan qui procurent un bon soutien. Le conducteur fait face à une instrumentation aux cadrans analogiques et à un écran multifonction de sept pouces.

Photo: Dominic Boucher

L’infodivertissement incorpore un moniteur de neuf pouces. Le système intègre Apple CarPlay et Android Auto ainsi que la fonction NissanConnect avec le point d'accès sans fil. La recharge par induction pour téléphone mobile figure au catalogue.

Par ailleurs, le système audio Fender Premium à dix haut-parleurs, incluant un caisson d’extrêmes graves, émet un son de modeste qualité.

Un autre bémol en ce qui concerne la caméra de recul, qui affiche une très basse résolution. Étrangement, la visualisation à 360 degrés montre des images beaucoup plus nettes. De plus, quoiqu’elle soit placée relativement haut sur le hayon, la caméra se souille facilement.

Photo: Dominic Boucher

Groupe motopropulseur rafraîchi

Sous le capot se trouve un V6 de 3,8 litres atmosphérique qui avait été introduit en 2020 avec 93% de nouvelles pièces. Le Frontier développe une cavalerie de 310 chevaux et un couple 281 lb-pi.

Pour acheminer la puissance aux roues, Nissan a (enfin) retiré la boîte à cinq rapports pour la remplacer par une transmission à neuf vitesses. Les changements s’effectuent rapidement et efficacement. À l’inverse, en mode Manuel, la réponse entre le levier et la transmission est très lente et saccadée.

Au volant, le Frontier se comporte bien sur la chaussée. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une version axée sur le hors route, le sentiment de flottement est légèrement accentué sur pavé sec. Ceci est notamment causé par une suspension qui incorpore des amortisseurs Bilstein, préparés pour les sentiers difficiles.

Photo: Dominic Boucher

La transmission a un mode Low/high et le rouage est uniquement à quatre roues motrices avec un mode à deux roues motrices. Ce dernier propose un système à glissement limité aux quatre roues, qui aide à transférer la puissance aux roues motrices avec plus de traction sur les surfaces à faible adhérence. Sinon, il est possible de bloquer le différentiel arrière à l’aide d’un bouton placé à gauche du volant.

Nous avons eu l’occasion de conduire en pleine tempête de neige afin de tester l’efficacité du rouage 4x4. Sans surprise, c’est ici que le Frontier PRO-4X rayonne. Avec ses larges pneus munis de jantes de 17 pouces, l’exercice fut d’une simplicité déconcertante.

Mais qu’en est-il du remorquage? D’abord, sachez que le mode Remorquage fonctionne bien : le moteur compresse facilement et la transmission est très réactive. Malheureusement, le Frontier est à la traîne en ce qui concerne ses capacités de remorquage. Inférieur à plusieurs de ses rivaux, il peut tirer jusqu’à 2 944 kg (6 490 lb).

À la pompe, nous avons obtenu une cote de consommation de 12,1 L/100 km, soit 0,2 L/100 km en dessous de la donnée calculée par Ressources naturelles Canada. À titre indicatif, il se situe dans la moyenne dans le segment des camionnettes intermédiaires.

Photo: Dominic Boucher

Quelques aides à la conduite

Sans surprise, le nouveau Frontier emploie plusieurs systèmes d’aides à la conduite qui travaillent efficacement. Le bouclier de sécurité 360 inclut notamment le freinage automatique d’urgence avec le système de détection de piétons , le système de surveillance des angles morts ainsi qu’au louvoiement, le freinage automatique arrière et l’alerte de circulation transversale arrière.

Les caractéristiques supplémentaires comprennent la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse intelligent et l'alerte intelligente du conducteur.

Somme toute, l’attente en valait la peine avec le Nissan Frontier. Il propose une esthétique moderne, des technologies fonctionnelles et un groupe motopropulseur convaincant. Même si la capacité de remorquage n’est pas comparable à celle de la concurrence, le Nissan Frontier 2022 demeure un produit attrayant.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Nissan Frontier 2022