Le prochain Toyota Tacoma aurait un moteur turbo et une version hybride

Après la nouvelle génération du Toyota Tundra, plusieurs se demandent quand viendra le tour du Tacoma. Si l’on suit les cycles de cette camionnette intermédiaire japonaise, la prochaine génération devrait arriver d’ici le milieu de la décennie.

Celle-ci adoptera immanquablement une version de l’architecture TNGA-F, également employée par le Tundra et le Sequoia, et s’avérera donc plus confortable et agréable à conduire. Mais qu’est-ce qui se retrouvera sous le capot à ce moment?

Selon une source au sein de la compagnie citée par The Fast Lane Trucks, le nouveau Tacoma offrira non pas une mais bien deux motorisations.

Adieu, V6?

Oubliez le V6 de 3,5 litres qui développe 278 chevaux, car il semble qu’il sera remplacé par un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres. C’est une décision tout à fait logique quand on regarde ce que fait Toyota ailleurs dans sa gamme et ce que proposent maintenant des concurrents directs comme les Chevrolet Colorado et GMC Canyon 2023.

Photo: Toyota

Dans le Toyota Highlander 2023, ce moteur génère 265 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Cependant, on sait qu’il peut en livrer davantage. Celui du Lexus RX 350 2023, par exemple, atteint 275 chevaux et 317 livres-pied. La clé sera surtout d’améliorer la capacité de remorquage, car avec 6 500 livres, le Tacoma actuel se place sous la moyenne de la catégorie.

Tacoma hybride

Tel que mentionné un peu plus haut, une seconde motorisation devrait figurer au catalogue du Tacoma de prochaine génération. Toyota a déjà annoncé que chaque modèle de sa gamme sera disponible en version électrifiée d'ici 2025 et la source en question parle d’un système Hybride Max combinant ledit moteur turbo de 2,4 litres avec deux moteurs électriques.

Photo: Marc Lachapelle

C’est justement ce qu’on retrouve dans la nouvelle Toyota Crown 2023 de même que dans le Lexus RX 500h 2023. La puissance s’élève respectivement à 340 et 366 chevaux, tandis que le couple totalise 400 ou 406 livres-pied. Dans chaque cas, les performances sont priorisées avant l’économie d’essence.

Quant à un futur Tacoma 100% électrique que nous présageait un concept de décembre 2021, ce ne sera pas pour bientôt, visiblement. Comptez sur Le Guide de l’auto pour vous tenir informé dès qu’une annonce officielle sort des quartiers généraux de Toyota.

