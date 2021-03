Le plus gros VUS de l'histoire de Volkswagen ne sera pas vendu chez nous

Pendant qu’Audi a été aperçue en train de tester un mystérieux prototype de VUS encore plus volumineux que le Q7, on découvre que Volkswagen se prépare elle aussi à lancer le plus gros VUS de son histoire.

Le hic? Il est conçu exclusivement pour la Chine.

Comme ce fut le cas pour les multisegments électriques ID.4 et ID.6 (le second risque également d’être réservé au marché chinois, bien qu’un porte-parole de la compagnie dise qu’il est « concevable » de l’amener en Amérique du Nord), le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information a laissé couler des images de celui qui se fera appeler Talagon.

Il faut savoir que dans ce pays, les constructeurs automobiles doivent soumettre au gouvernement des photos de leurs véhicules avant que ceux-ci arrivent sur le marché.

Le Talagon est donc un VUS pleine grandeur basé sur le concept SMV que Volkswagen a présenté au Salon de l’auto de Shanghai en 2019. Il partage sa plateforme avec l’Atlas (vendu sous le nom de Teramont en Chine), mais mesurerait environ 11 centimètres de plus en longueur. Sa largeur et sa hauteur sont toutefois marginalement supérieures.

En outre, sa silhouette est plus arrondie à l’avant et à l’arrière, ce qui atténue l’effet de grandeur tout en le faisant paraître plus sportif.

Malgré sa corpulence, le Talagon renfermerait un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant à peine 186 ou 220 chevaux selon la version (l’Atlas propose 235 ou 276 chevaux). Clairement, ce ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins des consommateurs d’ici, mais il est quand même intéressant de voir les Allemands imiter les Américains.

Rappelons que les Coréens Hyundai et Kia pourraient emboîter le pas eux aussi, d’après certaines déclarations de leurs dirigeants. Même chose pour Honda.

