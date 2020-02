Volkswagen présente son Atlas 2021 modernisé

Volkswagen Atlas 2019: Le camion du peuple

Si le dieu Atlas de la mythologie grecque portait le monde entier sur ses épaules, le grand utilitaire sport du même nom se donne plus modestement pour mission de transporter plein de monde, en tout confort et sécurité. Avec jouets et bagages. Sans consommer trop, non plus. Visant expressément l’acheteur …