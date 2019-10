Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 : cinq choses à savoir

Volkswagen Atlas Cross Sport 2020 : deux font la paire

CHATTANOOGA, Tennessee – Alors que les consommateurs nord-américains s’arrachent les VUS, il est tout à fait logique pour un constructeur d’en offrir le plus possible et de couvrir davantage de catégories. Actuellement, Volkswagen propose deux véhicules utilitaires au Canada et aux États-Unis, mais un troisième s’ajoutera pour 2020, et un …