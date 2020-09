Les Hyundai Palisade et Kia Telluride auront-ils bientôt un grand frère?

On peut dire que Hyundai et Kia ont visé juste en lançant les tout nouveaux Palisade et Telluride. Ces deux VUS intermédiaires à trois rangées ont très bonne presse et les ventes sont au rendez-vous en Amérique du Nord.

Considérant l’appétit des consommateurs pour les gros utilitaires et le bas prix de l’essence qui joue encore en leur faveur, risque-t-on de voir un VUS pleine grandeur s’ajouter à la gamme de ces deux fabricants coréens? Une réplique aux Chevrolet Tahoe, Ford Expedition et Toyota Sequoia de ce monde?

« C’est évidemment quelque chose qui est envisageable du point de vue de la marque et il ne faut rien exclure. Il y a une certaine effervescence dans ce créneau et nous en sommes bien conscients, a déclaré au site australien CarSales le directeur mondial de la planification de produits chez Hyundai, Lorenz Glaab. Il faut bien sûr voir si c’est quelque chose qui a du sens, dans quels marchés et avec quel concept. »

Chez Kia, certains dirigeants ne cachent pas leurs intentions. Le chef de la division australienne, Damien Meredith, a mentionné plus tôt cette année qu’il aimerait avoir « un ou deux VUS de plus grande taille » dans un avenir rapproché. Selon lui, ce véhicule serait basé sur la future camionnette de Kia et adopterait une construction de type carrosserie sur cadre au lieu d’une structure monocoque.

L’idée est de créer quelque chose de plus robuste et même de plus performant en conduite hors route que les Palisade et Telluride, deux véhicules qui savent se débrouiller dans plusieurs conditions, mais qui ont une vocation plus urbaine et familiale.

On pourrait spéculer sur le genre de moteur qui prendrait place sous le capot (turbo? hybride?), mais comme le développement n’a même pas encore commencé, c’est trop tôt. De façon réaliste, un VUS pleine grandeur chez Hyundai et/ou Kia qui viendrait bel et bien en Amérique du Nord ne sera probablement pas prêt avant l’année-modèle 2023 ou 2024.

