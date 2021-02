Volkswagen ID.5 : un troisième modèle électrique de Volks est confirmé

Après la compacte à hayon ID.3, que nous n’avons pas ici, et le multisegment ID.4, qui arrivera cet été, Volkswagen vient de confirmer son prochain véhicule électrique. Il s’agira de l’ID.5, une version coupé du second et le véritable équivalent du concept ID. CROZZ que vous voyez sur l'image ci-dessus.

Le constructeur allemand a fait l’annonce en partageant une image sur Twitter et en mentionnant que la préproduction a déjà commencé à l’usine de Zwickau.

Le Volkswagen ID.5 s’inscrit dans la nouvelle mode des utilitaires aux allures de coupé, comme les BMW X4/X6, Mercedes-Benz GLC Coupé et Audi Q5 Sportback. En Europe, il sera en vente dans la seconde moitié de 2021.

Toutefois, ne fondez pas de grands espoirs sur lui. À l’instar de la petite ID.3, ce modèle ne figure pas dans les plans immédiats de Volkswagen pour le marché nord-américain. La priorité pour le moment reste le Vieux Continent, où les réglementations strictes en matière d’émissions polluantes forcent la main des compagnies automobiles.

On imagine aussi qu’un véhicule comme le Volkswagen ID.5, aussi joli soit-il, pourrait ne pas répondre suffisamment aux besoins des consommateurs canadiens et américains. C’est d’ailleurs pourquoi il est plus probable qu’un VUS spacieux (vraisemblablement appelé ID.6 et basé sur le concept ID. ROOMZZ ci-dessous) sera le deuxième représentant de la plateforme électrique MEB à venir chez nous, possiblement dès 2022.

Photo: Volkswagen

En ce qui concerne le Volkswagen ID.4, il viendra rivaliser avec les Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y et Nissan Ariya, sans oublier le futur VUS électrique de Toyota. Deux versions figureront au menu, soit à propulsion (201 chevaux) ou à rouage intégral (302 chevaux), chacune alimentée par une batterie de 82 kWh fournissant une autonomie de 402 kilomètres.

Pour la recharge, l’ID.4 verra sa batterie passer de 5% à 90% en 38 minutes avec une borne de niveau 3 (125 kW). Avec un chargeur de niveau 2, il faudra compter 7h30 pour une recharge complète. Les clients auront même droit à un abonnement de deux ans au réseau de bornes de recharge Electrify Canada.