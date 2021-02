Hyundai Kona électrique : toutes les batteries seront remplacées

En octobre dernier, on apprenait que Hyundai prévoyait rappeler plus de 76 000 Kona électriques à travers le monde, dont 4 375 au Canada, en raison d’un risque d’incendie au niveau de la batterie à haute tension. Une quinzaine de cas ont d’ailleurs été signalés, incluant deux au Québec.

Selon ce que rapporte aujourd’hui l’agence Reuters, le constructeur coréen a finalement accepté de remplacer la batterie pour la totalité des exemplaires concernés, fabriqués entre 2018 et 2020, ainsi que pour certains modèles IONIQ et autobus électriques – une décision qui devrait lui coûter plus d’un milliard de dollars canadiens.

En lisant les avis de rappel, on comprend qu’il peut y avoir des problèmes avec la batterie à haute tension qui ne seraient pas détectés par le système de gestion de la batterie. Un court-circuit peut alors se produire après une recharge complète.

Photo: Hyundai

Dans certains cas, les concessionnaires Hyundai se sont contentés de mettre à jour le logiciel du système de gestion de la batterie afin de mieux détecter les problèmes, mais il semble que ce ne soit pas toujours suffisant. Au moins un des Kona électriques qui ont reçu ladite mise à jour a quand même pris feu le mois dernier.

Hyundai n’a donc pas d’autre choix que de remplacer par mesure préventive la batterie de tous ses Kona électriques. Entre-temps, les propriétaires sont invités à se stationner à l'extérieur et loin des autres véhicules ou des bâtiments. De plus, il est conseillé de limiter la recharge à 90% de la capacité de la batterie.

Photo: Hyundai

LG Chem, fournisseur pour le Kona électrique, a déjà affirmé que le problème viendrait d’une autre composante que la batterie, car des tests pour reproduire l’incendie n’ont donné aucun résultat. À son avis, Hyundai n’a peut-être pas bien suivi ses recommandations dans le réglage du système de recharge et de gestion de la batterie.

Le ministère des transports de la Corée du Sud a ouvert sa propre enquête et identifié certains défauts dans quelques-unes batteries produites à l’usine chinoise de LG Chem. Les conclusions sont à venir.

À propos, le tout nouveau multisegment Hyundai IONIQ 5 dévoilé cette semaine emploiera des batteries fabriquées par SK Innovation.

