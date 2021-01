Volkswagen s’attaque à l'empreinte carbone… d'Internet

Comme la plupart des constructeurs automobiles, Volkswagen se tourne vers l’électrique pour offrir des véhicules plus respectueux de l’environnement et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de sa stratégie « Soyons le virage », le fabricant allemand entend aller au-delà de l’automobile et devenir une entreprise carboneutre d’ici 2050.

Mais pour que les gens adoptent des véhicules comme le Volkswagen ID.4 et changent leurs habitudes, il faut une prise de conscience. Et c’est justement le but de la nouvelle initiative lancée cette semaine qui s’attaque à l’empreinte carbone d’Internet.

Ça peut peut-être vous surprendre, mais un site web produit en moyenne 1,76 g de CO2 par page vue. Autrement dit, un site qui obtient 100 000 visites mensuelles sur une page génère 2 100 kg de CO2 par année, soit la même quantité que 87 bonbonnes de barbecue.

Il y a plus étonnant encore : selon la firme Website Carbon, l’usage de l’Internet représenterait 4% des émissions mondiales de CO2 — l’équivalent du secteur de l’aviation avant la pandémie!

Si vous vous rendez sur le site de Volkswagen Canada, vous aurez maintenant la possibilité de découvrir ses véhicules électriques grâce à une expérience web « durable ». Les pages sont épurées au point de contenir presque uniquement du texte et des images en noir et blanc (elles-mêmes générées par du texte). Moins d’énergie est donc nécessaire pour transférer les données sur Internet, ce qui réduit l’empreinte carbone.

Photo: Volkswagen

Les calculs de Website Carbon nous apprennent que cette partie du site est plus propre que 99% des pages testées. Ce n’est pas rien!

À propos du Volkswagen ID.4…

Venant rivaliser avec les Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y et Nissan Ariya, le Volkswagen ID.4 sera commercialisé au Canada vers le début de l’été en tant que modèle 2021, à un prix qui sera annoncé quelque temps auparavant.

Deux versions figureront au menu, soit à propulsion ou à rouage intégral, chacune alimentée par une batterie de 82 kWh et possédant « l’âme d’une Golf GTI ». La première développe 201 chevaux et accélère de 0 à 100 km/h en un peu moins de huit secondes, tandis que celle à quatre roues motrices génère 302 chevaux et complète le même sprint en deux secondes de moins.

Photo: Volkswagen

L’autonomie calculée par l’EPA aux États-Unis s’élève à 402 kilomètres. Ressources naturelles Canada n’a pas encore publié son chiffre, mais il devrait être identique.

En ce qui a trait à la recharge, Volkswagen mentionne que l’ID.4 verra sa batterie passer de 5% à 90% en 38 minutes avec une borne de niveau 3 (125 kW). Avec un chargeur de niveau 2, il faudra compter 7h30 pour une recharge complète. Les clients auront même droit à un abonnement de deux ans au réseau de bornes de recharge Electrify Canada.

En vidéo: 10 nouveautés qu'on aime du Volkswagen ID.4 2021