Le Volkswagen ID.4 sera éligible aux pleines subventions

Quelques mois avant son arrivée sur nos routes, Volkswagen a annoncé le prix de l’ID.4 aux concessionnaires ainsi qu’aux médias. Dans sa version Pro à propulsion, le Volkswagen ID.4 affichera un prix de départ de 44 995 $.

Ainsi, ce nouveau membre de la famille Volkswagen sera éligible à la subvention fédérale de 5000 $ de même qu’à celle de 8000 $ de la part du gouvernement du Québec. Ainsi, les acheteurs québécois de Volkswagen ID.4 pourront bénéficier d'une subvention totale de 13 000 $.

D’ailleurs, Volkswagen nous a également appris que l’ID.4 sera d’abord distribué au Québec ainsi qu’en Colombie-Britannique à la fin de l’été. Rappelons que ces deux provinces proposent les crédits les plus généreux pour cette catégorie de véhicules électriques au pays. Il est prévu que l’Ontario s’ajoute à la liste peu de temps après.

Le Guide de l'auto a toutefois appris que ce ne sont pas tous les concessionnaires Volkswagen du Québec qui pouront vendre l'ID.4.

Plateforme MEB

Le Volkswagen ID.4 repose sur la plateforme MEB qui permet de positionner les batteries dans le soubassement de la carrosserie. Le centre de gravité est ainsi abaissé dans le but de procurer le comportement routier le plus intéressant qui soit. Quant à la puissance et au couple du moteur électrique, ils se chiffrent à 201 chevaux et à 229 livres-pied pour la variante à deux roues motrices.

En ce qui a trait à l’autonomie, la batterie de 82 kWh permet de parcourir 400 kilomètres en une charge. À ce chapitre, l'ID.4 se compare à des modèles comme le Chevrolet Bolt EUV, le Ford Mustang Mach-E et le Kia Soul EV.

Photo: Volkswagen Canada

Une version à quatre roues motrices et plus puissante à venir

Volkswagen prévoit aussi commercialiser une version à quatre roues motrices de l'ID.4, que l'on baptisera simplement Pro à traction intégrale. Son prix de base s’élèvera à 49 995 $. Celle-ci sera notamment dotée de l’attelage de remorquage et elle pourra compter sur une puissance d’environ 300 chevaux. Cette déclinaison sera présentée plus tard cette année, nous affirme Volkswagen.

Photo: Volkswagen Canada

Quel format?

Volkswagen identifie l’ID.4 comme étant un véhicule utilitaire sport compact. Ainsi, en le comparant au Tiguan, notons que sa longueur totale est 11 cm plus courte, qu’il est 4,8 cm plus bas et 1 cm plus large. Pour ce qui est du volume du coffre, il s’élève à 858 L derrière la deuxième rangée.

À bord, mentionnons la présence d’une instrumentation entièrement numérique sous les yeux du conducteur. La commande vocale avec l’interpellation « Bonjour ID. » est offerte de série. Sur la planche de bord, on retrouve un écran de 10 pouces hébergeant le système d’infodivertissement. La taille passe à 12 pouces si l'on opte pour l’ensemble Statement. Cet ensemble est offert au coût de 8000 $ et il comprend également le logo Volkswagen illuminé à l’avant, un toit panoramique en verre ainsi que des jantes de 20 pouces.

Photo: Volkswagen

Une recharge en 38 minutes

Avec une borne de recharge rapide d'une charge de 125 kW, l’autonomie de l’ID.4 peut passer de 5 à 80% en 38 minutes. Sur une borne de niveau 2, il faut compter environ 7h30 pour une recharge complète.

Consciente du climat canadien et particulièrement de celui du Québec, Volkswagen a intégré une pompe à chaleur. Ainsi, on souhaite minimiser les impacts du chauffage sur l’autonomie de la batterie.

De Zwickau au Tennessee

Dans un premier temps, Volkswagen assemblera l’ID.4 à son usine de Zwickau, en Allemagne, avec un bilan neutre en carbone, nous dit-on. à

Or, dès la fin de 2022, il est prévu que ce véhicule électrique soit assemblé à Chattanooga, au Tennessee. On s’affaire actuellement à agrandir cette usine afin d'y intégrer la production de l'ID.4.