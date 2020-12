Volkswagen abandonne le projet de l’ID. Buggy

Volkswagen a confirmé que le projet de l’ID. Buggy, un véhicule hors route électrique inspiré des Dune Buggy des années 1960, a été abandonné.

Initialement dévoilé en 2019, l’ID. Buggy allait débuter sa production en 2020, grâce au partenariat avec l’entreprise allemande e.Go Mobile qui se chargeait de la fabrication du véhicule. Notre collègue Gabriel Gélinas avait même eu l'occasion de faire l'essai du véhicule prototype!

Cependant, le projet est tombé à l’eau selon le média anglais Autocar, qui a réalisé une entrevue avec le directeur général de Volkswagen Ralf Branstätter. Ce dernier a confirmé l’arrêt du programme, puisque l’entreprise e.Go Mobile a fait faillite.

« Non, nous ne produirons pas cette voiture. Nous avions un partenaire, mais finalement [le projet] n’a pas fonctionné », a mentionné Branstätter.

Plus tôt cette année, des rapports ont révélé que Volkswagen concevait parallèlement un véhicule tout-terrain électrique connu sous le nom d'ID. Ruggdzz. Selon Autocar, le fabricant s'est donné la peine de réaliser un modèle de conception à grande échelle du véhicule. Ce projet a également été mis de côté pour le moment.

« Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas construit, mais je ne pense pas que vous le verrez bientôt. Nous avons des projets plus importants en cours. », a témoigné Brandstätter.

Photo: Volkswagen AG

L’ID. Buggy en résumé

Clairement inspiré des fameux Dune Buggy des années 60, l’ID. Buggy marquait un retour nostalgique, mais avec une touche de modernité.

Il était bâti sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB). La batterie donnait une puissance d’un peu plus de 200 chevaux et pouvait parcourir le 0-100 km/h en 7,2 secondes. À la base, le véhicule était un deux places, mais il était possible de choisir une configuration 2 + 2. De série, les Buggys arrivaient avec un rouage à propulsion alors que l’intégrale est en option.

La carrosserie était une structure composite en aluminium acier-plastique, de sorte que le véhicule ne père que 1500 kg. Les roues étaient de 18 pouces et la garde au sol de 240 mm. L’autonomie était annoncée à 250 km selon Volkswagen et la vitesse maximale était réglée à 160 km/h.