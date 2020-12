La dernière Pontiac Fiero vendue pour plus de 115 000 $

En studio : la Pontiac Trans Am de Burt Reynolds vendue à un prix indécent

Parmi les voitures mythiques du cinéma, on retrouve la Pontiac Trans Am 1977 de Smokey and the Bandit (Cours après moi shérif). Ce film mettant en vedette le regretté acteur Burt Reynolds a donné une aura particulière à la Trans Am, dont la valeur a augmenté considérablement au cours des …