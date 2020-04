Le Pontiac Aztek renaît…en Firebird Trans Am!

Non, ce n’est pas un poisson d’avril en retard. Commercialisé de 2001 à 2005, le Pontiac Aztek a semé la terreur sur la route, mais pas pour les bonnes raisons.

Il est plutôt passé à l’histoire comme l’un des véhicules au design le plus affreux, à tel point qu’on se demande comment les dirigeants de General Motors ont pu lui donner le feu vert.

S’inspirant sans doute de ces marques qui puisent dans leur glorieux passé pour développer de nouvelles versions de leurs modèles actuels, un designer automobile mexicain du nom de Abimelec Arellano (Abimelec Design) s’est amusé à faire revivre l’Aztek dans la tenue de la célèbre Firebird Trans Am du film Cours après moi shérif.

Étonnamment, la partie avant du VUS n’est plus aussi offensante pour les yeux une fois la carrosserie peinte entièrement en noir, le fameux emblème de l’oiseau doré apposé sur le capot et les ailes élargies considérablement. Les jantes bicolores sont tout à fait uniques et les phares semblent eux aussi avoir reçu une petite retouche.

À l’arrière, Arellano a aplati le pare-chocs et ajouté un aileron plus proéminent sur le hayon. On aperçoit même un double échappement chromé.

Avec un look de la sorte, il faudrait bien que le V6 de 185 chevaux de l’Aztek soit remplacé par quelque chose de plus performant et qui sonne mieux, mais ça, c’est une autre histoire.

Que pensez-vous de cette création?

En vidéo : Antoine Joubert présente le Pontiac Aztek 2001