David Hasselhoff vend sa célèbre Firebird alias KITT de K 2000

Voici une nouvelle qui a de quoi exciter les nostalgiques de la série télé Knight Rider, mieux connue sous le nom de K 2000 au Québec : l’acteur David Hasselhoff alias Michael Knight a récemment mis aux enchères son exemplaire personnel de KITT, la célèbre Pontiac Firebird Trans Am noire qui l’accompagnait dans ses missions et enquêtes.

Bien qu’elle ne soit pas réellement dotée d’intelligence artificielle ni du don de la parole comme à l’écran, il ne s’agit pas non plus d’une vulgaire réplique.

La voiture de Hasselhoff a été convertie de la même manière que celles utilisées pour les fins du tournage de la série. L’annonce du site LiveAuctioneers ne donne pas beaucoup de détails, mais les images montrent bien clairement les éléments caractéristiques.

Mentionnons les roues noires, la barre lumineuse rouge juste sous le capot et bien sûr le poste de pilotage truffé de boutons, de gadgets et d’accessoires. Malgré ce que laisse croire l’annonce, ces derniers ne sont pas fonctionnels – contrairement aux Aston Martin DB5 du film Goldfinger qui viennent d’être recréées en nombre très limité.

La valeur de cette KITT est estimée par LiveAuctioneers à quelque part entre 175 000 $ et 300 000 $ américains. La plus haute mise au moment d’écrire ces lignes était de 450 000 $, ce qui équivaut à 570 000 $ canadiens. Les enchères devraient continuer à augmenter passablement jusqu’à la fermeture le 23 janvier.

Photo: LiveAuctioneers

On ne s’attend pas à une transaction de 3,4 millions $ américains comme pour la Ford Mustang 1968 conduite par Steve McQueen dans Bullitt, mais le montant est déjà largement supérieur à celui récolté par la Firebird Trans Am 1977 de Burt Reynolds du film Smokey and the Bandit (Cours après moi shérif), soit 172 000 $ américains.

Mauvaise nouvelle : l’auto se trouve au Royaume-Uni et l’acheteur devra défrayer l’expédition. Par contre, si la mise gagnante excède de 25% la réserve (non spécifiée), David Hasselhoff accepte de la livrer en personne! Que dites-vous de ça?

