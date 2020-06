En studio : la Pontiac Trans Am de Burt Reynolds vendue à un prix indécent

Parmi les voitures mythiques du cinéma, on retrouve la Pontiac Trans Am 1977 de Smokey and the Bandit (Cours après moi shérif).

Ce film mettant en vedette le regretté acteur Burt Reynolds a donné une aura particulière à la Trans Am, dont la valeur a augmenté considérablement au cours des dernières années sur le marché des véhicules de collection.

Le plus récent exemple est celui d’un modèle ayant véritablement appartenu à Burt Reynolds, décédé en 2018. Mise en vente sur le site d’encan en ligne Bring a Trailer, la Trans Am noire et dorée a trouvé preneur pour la somme faramineuse de 172 000 $ US, soit plus de 240 000 $ CAD.

Précisons que cette Trans Am n’a pas été utilisée pour le tournage du film Smokey and the Bandit. Il s’agissait d’un exemplaire pratiquement identique qui a été restauré et qui comptait 90 314 miles (145 346 km) à son odomètre au moment de la vente. Le tableau de bord et le capot du véhicule étaient signés par Reynolds et la vente incluait un blouson et un chapeau également autographiés par l’acteur américain.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de cette vente et de la flambée des prix de la Pontiac Trans Am.