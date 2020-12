Top 10 : nos essais routiers les plus consultés en 2020

Le Guide de l’auto publie des centaines d’essais routiers chaque année. En dépit du ralentissement lié à la pandémie en 2020, nous avons continué à conduire des véhicules au Québec et à vous donner nos impressions dans notre section dédiée.

Alors que nous nous apprêtons à tourner la page sur cette drôle d'année qu'aura été 2020, l'équipe du Guide de l'auto vous propose un palmarès des 10 essais routiers les plus consultés sur notre site cette année.

Parmi les constructeurs représentés dans ce classement, on retrouve évidemment des généralistes comme Kia, Toyota ou Subaru. Mais il y a aussi des modèles hors de portée du commun des mortel comme la superbe Ferrari Roma. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que les voitures de rêve continuent d’intriguer!

10. Subaru Crosstrek

Photo: Germain Goyer

À la dixième place, on retrouve le Subaru Crosstrek 2021, dans sa version Outdoor à moteur 2,5 litres. Grâce à cette motorisation plus performante, Subaru élargit encore son offre afin de toucher un plus grand nombre d'acheteurs. Dans cette version Outdoor, le Crosstrek nous a convaincus, et vous avez été nombreux à vouloir en savoir plus à son sujet.

Retrouvez notre essai du Subaru Crosstrek Outdoor 2021

9. Toyota RAV4 hybride

Photo: Toyota

Le Toyota RAV4 a été élu meilleur achat 2021 du Guide de l’auto dans la catégorie des VUS compacts. Sa version hybride est un excellent compromis puisqu’elle consomme moins que le modèle à essence, se montre plus silencieuse à l’usage et offre même un léger surcroît de performance grâce à son moteur électrique.

Retrouvez notre essai du Toyota RAV4 hybride 2020

8. GMC Yukon Denali

Photo: Marc-André Gauthier

La huitième place revient au GMC Yukon, dans sa version haut de gamme Denali. Un mastodonte gourmand en carburant et pas vraiment raisonnable. Mais il faut reconnaître que General Motors a fait du très bon travail lors du renouvellement de son VUS pleine grandeur.

Retrouvez notre essai du GMC Yukon Denali 2021

7. Toyota RAV4 Prime

Photo: Germain Goyer

Le Toyota RAV4, très populaire au Québec, ajoute une corde à son arc avec la nouvelle version Prime hybride rechargeable. Grâce à des performances nettement augmentées, les accélérations sont les plus vives de toute la gamme Toyota, si l’on excepte la GR Supra. Et avec 68 kilomètres d’autonomie théoriques, il est possible de rouler à l’électricité et de faire des économies substantielles à la pompe.

Retrouvez notre essai du Toyota RAV4 Prime 2021

6. Ferrari Roma

Photo: Antoine Joubert

Alors que les autres modèles de ce Top10 sont majoritairement des gros vendeurs, voilà qu’une voiture exotique s’invite dans notre classement. Superbement dessinée, incarnant la voiture de grand tourisme par excellence, la Ferrari Roma peut aussi compter sur son moteur de feu pour expédier le 0-100 km/h en seulement 3,4 secondes!

Retrouvez notre essai de la Ferrari Roma 2021

5. Ram 1500 TRX

Photo: Germain Goyer

Après la Charger, la Challenger, le Grand Cherokee et le Durango, FCA a décidé de placer son fameux moteur Hellcat sous le capot du Ram 1500. Héritier du SRT-10 motorisé par le V10 de la Viper, le nouveau TRX propose des performances tout simplement hallucinantes pour un camion de cette taille.

Retrouvez notre essai du Ram 1500 TRX 2021

4. Tesla Model Y

Photo: Tesla

VUS compact 100% électrique dérivant étroitement de la Model 3, le Model Y était très attendu cette année. Grâce à son format à hayon plus pratique que la berline, ses performances foudroyantes et sa technologie embarquée, il cumule les qualités. Toutefois, certains défauts inhérents à Tesla demeurent à bord de ce nouveau véhicule.

Retrouvez notre essai du Tesla Model Y 2020

3. Kia Seltos

Photo: Kia

Sur la dernière marche du podium, on retrouve le Kia Seltos. Nouveau VUS sous-compact de la marque coréenne, il propose un plus grand format que la plupart de ses concurrents, un grand coffre, un habitacle spacieux et des moteurs suffisamment performants. Plutôt bien équipé pour le prix payé, il réunit ce que les acheteurs recherchent en ce moment.

Retrouvez notre essai du Kia Seltos 2020

2. Kia Stinger

Photo: Julien Amado

La deuxième place est de nouveau occupée par une Kia, mais le résultat est plus surprenant. En effet, le Kia Stinger n’est pas une nouveauté cette année. De plus, ses ventes demeurent basses en dépit de ses qualités dynamiques, de son équipement complet et de son prix bien placé. C’est la raison pour laquelle nous avions écrit le titre suivant : injustement boudée.

Retrouvez notre essai de la Kia Stinger 2020

1. Kia K5

Photo: Kia

Remplaçante de l’Optima, la nouvelle K5 se démarque dans le segment des berlines intermédiaires grâce à ses lignes reconnaissables entre toutes. Qu’on aime ou qu’on déteste, force est de reconnaître que le constructeur ose se démarquer. Nous avons été surpris que ce soit l’essai le plus lu cette année, les VUS battant des records de vente tandis que les intermédiaires peinent à trouver preneur. Avec trois Kia aux trois premières places, c’est en tout cas un carton plein pour le constructeur coréen dans notre classement!