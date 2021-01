En vidéo : les 10 voitures les plus vendues au Canada en 2020

Malgré une année 2020 désastreuse pour la grande majorité des constructeurs automobiles, certains modèles ont continué d’afficher de bonnes ventes au cours des derniers mois.

Maitneant que 2020 est derrière nous, l’heure est au bilan! En se basant sur les données compilées par Automotive News, Le Guide de l’auto a recensé les 10 voitures les plus vendues au Canada au cours de la dernière année.

Pour connaitre l’identité de ces véhicules, visionnez la capsule au haut de cet article!

Note : ce palmarès recense uniquement les voitures, et non les VUS et camionnettes. Ceux-ci font partie d’un autre palmarès disponible ici.