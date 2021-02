Le magazine américain Consumer Reports vient de publier son palmarès des véhicules les plus appréciés des consommateurs en 2021.

Pour en arriver là, l’équipe a sondé les propriétaires de quelque 369 000 véhicules et mesuré leur satisfaction à l’égard de la conduite, du confort, du rangement, de l’électronique et du rapport qualité-prix. Ensuite, elle a calculé le pourcentage de gens qui choisiraient encore le même véhicule lors d’un prochain achat.

Les résultats sont donc une mesure du taux de satisfaction, mais ils ne tiennent pas compte de critères comme la sécurité lors des collisions et la fiabilité à long terme. Autrement dit, un véhicule peut être très apprécié de ses propriétaires, mais ça ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit du meilleur achat.

Quand on regarde les marques de voitures les plus appréciées en 2021, Tesla domine la liste de Consumer Reports, suivie de Lincoln, Ram et Chrysler. Surpris? Subaru et Hyundai arrivent à égalité en cinquième place… devant Porsche!

Pour ce qui est des véhicules les plus appréciés des consommateurs, toutes catégories confondues, on vous invite à parcourir le top 10 à la prochaine page…