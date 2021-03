Kia Telluride ou Hyundai Palisade?

Je suis à la recherche d'un VUS à trois rangées de sièges pour remplacer ma Hyundai Sonata qui est un peu trop petite pour voyager avec mes deux enfants, la poussette, etc. J'avais pensé rester chez Hyundai avec le Palisade, mais je trouve le Kia Telluride plus joli, surtout dans sa version Édition nocturne. Lequel des deux est le meilleur selon vous?

Bonjour Ludovic,

Les deux VUS que vous magasinez sont des cousins qui partagent un certain nombre de composantes, les plus importantes étant la plateforme, le moteur et la boîte de vitesses. Les goûts en matière de design sont toujours subjectifs, mais il est vrai que le Telluride plaît plus que le Palisade à ce chapitre. Et il faut bien reconnaître que le modèle Édition nocturne, intégralement noir, rend le Kia encore plus désirable.

Photo: Kia

Sous les deux capots, on retrouve un V6 atmosphérique de 3,8 litres qui développe 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Des valeurs cohérentes avec les autres véhicules de cette catégorie. La boîte de vitesses retenue est une automatique conventionnelle à 8 rapports.

Sur la route, les performances du Palisade et du Telluride sont identiques. Moins rageur qu'un Honda Pilot à haut régime en dépit d'une puissance supérieure sur papier, le V6 coréen met en avant sa souplesse et son silence de fonctionnement. Les accélérations tout comme les reprises sont adéquates et permettent de s'insérer facilement dans la circulation.

La tenue de route des deux véhicules est bonne et le roulement très confortable, y compris sur des routes mal revêtues. Toutefois, le Telluride se distingue par une conduite plus engageante, en particulier la direction et le train avant qui offrent un meilleur retour d'information au conducteur. La différence n'est pas énorme, mais il faut reconnaître que le Palisade propose un comportement routier un peu plus aseptisé.

Photo: Michel Deslauriers

Dans l'habitacle, le design retenu est différent dans les deux véhicules. Chez Hyundai, il n'y a plus de levier de vitesse mais des boutons sur la console centrale, qui est aussi plus haute et volumineuse. Du côté de Kia, on préfère opter pour un design typé camion, avec un levier traditionnel et des lignes un peu plus rectilignes. Cela dit, les deux VUS proposent des commandes logiques et bien disposées.

Enfin, bien qu'ils soient bâtis sur le même châssis, on note tout de même quelques différences à l'intérieur. Le Telluride est légèrement plus long (2 cm), plus lourd (11 kg) et propose un espace de chargement plus important. En effet, la contenance maximale du Palilsade varie de 510 à 2 447 litres, tandis qu'on offre 595 à 2 464 litres chez Kia.

Photo: Frédéric Mercier

Au final, les deux VUS coréens se placent au sommet de la catégorie et font du très bon travail au quotidien. Au moment de faire votre choix, voyez si vous préférez opter pour la conduite un peu plus invitante et les belles lignes du Telluride ou pour l'habitacle plus cossu du Palisade. Dans les deux cas, vous ne pouvez pas vous tromper.

