GM doit rappeler 5,9 millions de véhicules pour des coussins gonflables

La saga des dispositifs de gonflage de coussins Takata se poursuit. General Motors devra finalement rappeler quelque 5,9 millions de véhicules.

Le constructeur, qui ne croyait pas ce rappel nécessaire sur la base de preuves empiriques et scientifiques, avait transmis une requête à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) il y a plusieurs mois. Or, l’organisme qui réglemente la sécurité routière aux États-Unis vient de la rejeter.

Les véhicules concernés sont des camionnettes et des VUS des années-modèles 2007 à 2014, dont plusieurs Chevrolet Silverado, Suburban et Tahoe, GMC Sierra et Yukon ainsi que Cadillac Escalade. Le nombre d’exemplaires qui se trouvent au Canada n’est pas encore spécifié.

Dans son jugement, la NHTSA indique que les dispositifs de gonflage de ces véhicules « sont susceptibles de générer le même type d’explosion après une exposition prolongée à une chaleur et une humidité élevées que les autres dispositifs qui ont déjà été rappelés ».

Photo: Denis Duquet

GM estime le coût total du rappel à plus de 1,5 milliard $ canadiens.

Dans un communiqué émis aujourd’hui, le fabricant américain assure qu’il se conformera à la décision des autorités malgré son désaccord appuyé par « des évaluations scientifiques indépendantes menées sur plusieurs années ».

Jusqu’à maintenant, plus de 100 millions de coussins gonflables défectueux produits par Takata ont fait l’objet de rappels dans le monde, touchant 19 grands constructeurs automobiles.

Selon Automotive News, 18 automobilistes sont décédés aux États-Unis directement en lien avec ce problème, mais aucun ne se trouvait à bord d’un véhicule fabriqué par GM. Les décès signalés sont survenus à bord de modèles Honda (15), Ford (2) et BMW (1).

