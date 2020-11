La SAAQ remplace les plaques endommagées sans frais et en ligne

Depuis quelques semaines, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) met à l’essai un service de remplacement gratuit en ligne pour les propriétaires de véhicules dont la plaque d’immatriculation est endommagée ou défectueuse.

Ainsi, si la pellicule réfléchissante a décollé de la plaque et que les chiffres et les lettres s’écaillent au point de devenir illisibles, par exemple, il est possible de faire une demande de remplacement directement sur le site web de la SAAQ.

À l’ère de la COVID-19, c’est une bonne nouvelle – plus besoin de se déplacer. En prime, si vous pourrez garder la même combinaison alphanumérique.

Mais attention, ce service ne permet pas de faire remplacer une plaque d’immatriculation perdue ou volée ni une vieille plaque d’immatriculation inutilisée.

Une seule demande de remplacement est acceptée pour une même plaque et, une fois la demande envoyée, il sera impossible de la modifier ou de l’annuler. Il faut donc s’assurer que les informations indiquées sont exactes avant de la transmettre. Pour cela, le certificat d’immatriculation du véhicule est exigé.

Le délai de livraison à prévoir pour recevoir une nouvelle plaque d’immatriculation est d’environ 40 jours ouvrables. Celle-ci s’accompagne d’une enveloppe de retour affranchie pour envoyer la plaque endommagée à la SAAQ.

