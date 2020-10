Bugatti Bolide : un concept d’hypersportive absolument démentiel

Que se passerait-il si Bugatti développait une hypersportive extrême conçue pour les courses sur circuit avec un rapport poids/puissance sans précédent? Nous avons aujourd’hui la réponse.

Voici un tout nouveau concept à la fine pointe de la technologie et de la performance qui se fait simplement appeler « le Bolide ».

Inspiré de la Bugatti Type 35, l’une des voitures de course les plus célèbres de l’histoire qui a remporté plus de 2 000 victoires entre 1924 et 1930, ce monstre moderne conçu exclusivement pour la compétition en piste renferme le mythique moteur W16 de 8,0 litres qui développe ici jusqu’à 1 825 chevaux avec du carburant de course à indice d’octane de 110. Et pourtant, il ne pèse que 1 240 kilogrammes (2 734 livres) à sec.

Pour ce qui est du couple, il s’élève à 1 364 livres-pied. Résultat : le Bolide de Bugatti est capable d’atteindre une vitesse maximale nettement au-dessus de 500 km/h et, selon des simulations, il complèterait le fameux Nürburgring Nordschleife en 5:23 minutes. C’est absolument fou!

Photo: Bugatti

« Ce qui était important dans nos réflexions, c'était de tirer parti de notre groupe motopropulseur iconique sans aucune limitation de puissance massique. C'est de cette réflexion qu'est né le Bolide Bugatti, explique Stephan Winkelmann, président de Bugatti. Une expérience sans compromis, un pur-sang qui, dans son exclusivité brute, convainc surtout par ses hautes performances, son faible poids et une expérience de conduite dans de nouvelles dimensions. Filer dans le Bolide, c'est comme chevaucher un boulet de canon. »

Pour en arriver là, les ingénieurs ont optimisé les systèmes d’admission et d’échappement, repensé les quatre turbocompresseurs ainsi que les circuits de lubrification et de refroidissement. Ils ont bien sûr opté pour les matériaux les plus légers qui soient. Par exemple, la structure est en fibre de carbone, tandis que tous les éléments de vissage et de liaison sont en titane. Plusieurs composantes affichent des parois extrêmement fines mais néanmoins très robustes, certaines imprimées 3D, qui résistent à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 260 degrés Celsius.

Photo: Bugatti

Comme en Formule 1, le Bolide décélère avec un frein à tirage latéral avec disques et garnitures en céramique; les étriers de frein ne pèsent que 2,4 kilogrammes chacun. Les roues forgées avec verrouillage central sont en magnésium et chaussées de pneus très larges de 340 millimètres à l'avant et 400 millimètres à arrière.

Sur le plan aérodynamique, l’énorme prise d’air sur le toit est une première mondiale, affirme Bugatti, elle qui permet une optimisation active du flux d'air selon la vitesse de la voiture. À 320 km/h, la force d’appui est de 1 800 kilogrammes sur l'aile arrière et de 800 kilogrammes sur l'aile avant.

Photo: Bugatti

Il faut savoir que le design a été créé davantage en fonction de considérations techniques qu’esthétiques, mais sans compromettre l’image de Bugatti. Dans l’ensemble, le Bolide évoque plutôt les voitures de Formule 1 très aérodynamiques que les véhicules de sport classiques. En même temps, la signature en X à l’arrière rappelle l'avion à réaction Bell X-1 avec lequel Chuck Yeager a brisé le mur du son en 1947. Seules environ 40% des surfaces sont peintes dans une nouvelle interprétation du fameux « French Racing Blue ».

En termes de dimension, le Bolide est haut de seulement 995 millimètres – 300 de moins que la Chiron. L'empattement est de 2,75 mètres, tandis que la largeur atteint 1,99 mètre. Les portières avec charnières à l'avant s’ouvrent en biais vers le haut comme sur la voiture de course LMP1.

Photo: Bugatti

À l’intérieur, le cockpit à deux sièges répond à toutes les exigences de sécurité de la FIA : système HANS, extincteur d'incendie automatique, dispositif de remorquage, ravitaillement en air comprimé avec un réservoir à vessie de carburant, vitres légères en polycarbonate, ceinture de sécurité à six points, etc.

Bugatti n’a pas encore décidé si son Bolide sera produit en série ou non. On garde un œil très attentif là-dessus.

