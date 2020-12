Une très rare Bugatti Chiron Pur Sport arrive à Montréal

L’une des voitures les plus rares et les plus rapides de la planète est arrivée au Québec récemment.

Une Bugatti Chiron Pur Sport, construite à seulement 60 exemplaires dans le monde, a été livrée chez Automobiles Etcetera, un commerçant spécialisé dans la vente de véhicules exotiques.

Le modèle de couleur noire et verte a déjà été identifié par plusieurs amateurs d’automobile de la province sur les réseaux sociaux. Le commerçant a également publié une courte vidéo du bolide sur sa page Facebook.

Toute une machine!

La Pur Sport est l’une des variantes les plus radicales de la Bugatti Chiron. Elle est animée par un moteur à 16 cylindres de 8,0 litres développant environ 1500 chevaux. Pensée pour la piste, elle est plus légère que la Chiron « régulière » et elle est équipée d’une suspension plus dure, d’un châssis raffermi et d’une transmission aux ratios plus rapprochés.

Pour vous donner une idée de ce qu’elle est capable de faire, jetez un œil à cette vidéo publiée par Bugatti plus tôt cette année, où on peut voir le bolide parcourir le fameux circuit du Nürburgring. Ça donne des frissons!

La valeur de la Bugatti Chiron Pur Sport est estimée à environ 3 millions d’euros, soit quelque 4,6 M$ CAD.