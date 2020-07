En vidéo : la Bugatti Chiron Pur Sport épate sur le Nürburgring

La nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport en est à la phase finale de son développement et, question de mettre sa suspension et sa maniabilité à l’épreuve, le constructeur français l’a testée sur le redoutable circuit allemand du Nürburgring, surnommé « l’enfer vert ».

À partir de ce moment, les ingénieurs peuvent donc valider définitivement les réglages de la direction, des amortisseurs, de l’antidérapage et de plusieurs autres systèmes.

« C’est extrêmement important que l’acheteur de la Chiron Pur Sport soit tout de suite conscient de l’approche beaucoup plus radicale que nous avons adoptée avec cette voiture, explique Stefan Ellrott, directeur du développement chez Bugatti. En plus de nos essais ici sur le Nürburgring, nous allons sur les voies publiques et les autoroutes des environs, qui sont remplies de virages et de dénivelés également. Nous sommes vraiment satisfaits de nos résultats. »

Malgré ses qualités dynamiques exceptionnelles, la compagnie assure que la conduite au quotidien est tout aussi cruciale. « Le véhicule doit se montrer ultra précis et prévisible, mais aussi facile à conduire à la manière traditionnelle de Bugatti, que ce soit sur la piste ou sur la route », ajoute Jachin Schwalbe, responsable du développement du châssis.

Comme vous pouvez le voir sur les images, la Chiron Pur Sport bénéficie d’un aérodynamisme plus poussé et de tout nouveaux pneus. Les rapports de sa boîte sont aussi plus rapprochés. L’objectif est d’en faire la Chiron la plus agile à ce jour.

La production doit débuter plus tard en 2020. Chacun des 60 exemplaires prévus coûte 3 millions d’euros, soit l’équivalent de 4,6 millions $.