Bugatti expose ses six voitures totalisant 50 millions de dollars

Une seule voiture Bugatti coûte une fortune, alors imaginez en voir six réunies en même temps! C’est le rendez-vous unique qu’a organisé le prestigieux constructeur français devant le Château Saint-Jean qui lui sert de siège social à Molsheim.

En fait, pour Bugatti, l’exposition de ces six voitures est une première en soi. On vous les présente dans l’ordre sur la photo – et sachez que les prix indiqués n’incluent pas les options, taxes et autres frais.

Bugatti Chiron Pur Sport

Légère et agile, c’est la plus récente version de la gamme Chiron de 1 500 chevaux. Les ingénieurs ont poussé les réglages à l’extrême pour un maximum de dynamisme et de performance, surtout dans les virages. Seulement 60 exemplaires seront assemblés – à la main, bien sûr – et ils coûtent 3 millions d’euros chacun (environ 4,65 millions $).

Bugatti Centodieci

Limitée à 10 unités qui seront livrées en 2022, la très exclusive Centodieci arbore un design d’exception inspiré de la légendaire Bugatti EB 110 vendue dans les années 1990. Elle libère une puissance de 1 600 chevaux, ce qui lui permet d’atteindre 100 km/h en 2,4 secondes, et coûte 8 millions d’euros (12,4 millions $).

Photo: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Avec cette Chiron, Bugatti a établi l’été dernier un record de vitesse pour une voitures de production : 490,484 km/h. Il s’agit d’ailleurs du premier bolide au monde à avoir officiellement dépassé les 300 mph, d’où le nom du modèle. Trente exemplaires ont été annoncés – et vendus – au prix unitaire de 3,5 millions d’euros (5,4 millions $).

Bugatti La Voiture Noire

Un mot décrit bien cette Bugatti : unique. En effet, un seul exemplaire sera fabriqué et livré l’an prochain. Ce coupé de grand tourisme allie le confort d’une berline de prestige et la puissance d’un « hypercar », le tout inspiré de la célèbre Bugatti Type 57 SC Atlantic. C’est aussi la voiture la plus dispendieuse au monde : 11 millions d’euros (17 millions $).

Bugatti Divo

À l’instar de la Chiron Pur Sport, la Divo mise gros sur la légèreté et l’agilité dans les courbes. Sa production sera encore plus limitée, soit 40 exemplaires, et les livraisons doivent se faire cette année. Ses clients ont tous dû payer la somme minimale de 5 millions d’euros (7,7 millions $). En passant, elle rend hommage à Albert Divo, le pilote de course français ayant remporté la course Targa Florio au volant d’une Bugatti en 1928 et 1929.

Bugatti Chiron Sport

Bugatti décrit la Chiron Sport comme « l’ultime voiture hyper sport pour le quotidien », trouvant un juste milieu entre luxe et sportivité. Son prix de base est de 2,65 millions d’euros (4,1 millions $).

