La Bugatti Bolide aura 40 exemplaires… à un prix raisonnable

En octobre 2020, Bugatti a présenté un véhicule expérimental unique appelé le Bolide. Maintenant, elle annonce qu’il sera produit en édition limitée suite à l'intérêt marqué des clients.

Seulement 40 exemplaires de cette machine extrêmement légère et conçue exclusivement pour les circuits verront le jour… en 2024.

« La Bugatti Bolide a suscité beaucoup d'enthousiasme et d’intrigues cette année. Après la présentation, un nombre important de passionnés et collectionneurs nous ont demandé de développer un véhicule de série. J'ai été submergé par les réactions et les retours des clients du monde entier, explique le président de Bugatti, Stephan Winkelmann. Nous avons donc décidé de lancer une petite série de la Bolide pour donner à 40 clients la chance de découvrir cet incroyable véhicule. Notre équipe développe maintenant depuis quelques semaines une véritable machine à conduire qui sera parfaite pour la piste. »

Photo: Bugatti

Le prix unitaire du Bolide avant taxes et autres frais est fixé à 4 millions d'euros, soit l’équivalent de 5,9 millions $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement. Quand même raisonnable pour le véhicule le plus extrême jamais créé à partir du fameux moteur W16 à quatre turbocompresseurs de Bugatti.

Après tout, La Voiture Noire a coûté 11 millions d’euros (16 millions $). La Divo, elle aussi limitée à 40 unités, s’est vendue à 5 millions d’euros (7,4 millions $).

« Pour moi, pouvoir concrétiser en série cette expérience de pensée radicale qu'est la Bolide est un véritable rêve devenu réalité. C'est de loin le projet de performance Bugatti le plus ambitieux sur lequel j'ai travaillé en 17 ans de carrière chez Bugatti », affirme le responsable du design, Achim Anscheidt.

Photo: Bugatti

La Bugatti Bolide de série sera toutefois plus lourde et moins explosive que le concept, qui faisait 1 240 kilogrammes et pouvait générer jusqu’à 1 825 chevaux avec du carburant de course à 110 octanes. Ciblant un poids à vide de 1 450 kilogrammes et une puissance de 1 578 chevaux avec de l'essence super à 98 octanes, la voiture devrait être en mesure d’atteindre des vitesses supérieures à 500 km/h et d’éclipser ainsi la Chiron Super Sport 300+.

« Nous sommes fiers d'avoir pu rester aussi proches du concept technique présenté en 2020 en termes d'apparence et de technologie sur ce véhicule de série, tout en améliorant son design, sa qualité et sa sécurité », ajoute Winkelmann, qui mentionne que les clients seront invités à des journées en piste exclusives pour essayer leur Bolide dans un environnement sécuritaire et découvrir, étape par étape, ses performances époustouflantes.

