La Bugatti La Voiture Noire est enfin prête

Vous n’avez sans doute pas oublié la Bugatti La Voiture Noire qui avait été présentée au Salon de l’auto de Genève en 2019. Prévue en un seul exemplaire, elle était annoncée comme le véhicule de production le plus cher au monde.

Deux ans plus tard, le résultat final est enfin prêt à être livré à son acheteur anonyme. Ce dernier ne pourra toutefois pas se vanter de conduire le véhicule neuf le plus dispendieux, car le titre revient à la nouvelle Rolls-Royce Boat Tail dévoilée récemment avec un prix de 28 millions $US (environ 34 millions $CA) et apparemment commandée par le couple Jay-Z et Beyonce.

La Voiture Noire, en comparaison, a coûté 11 millions d’euros – l’équivalent de 16 millions $CA. C’est la moitié du prix de l’incomparable Anglaise, une aubaine!

Basée sur la Chiron, cette auto exceptionnelle a subi les mêmes tests et contrôles de qualité au cours des deux dernières années, tant en laboratoire que sur la route et la piste. La différence, c’est que Bugatti dit avoir consacré plus de 65 000 heures d’ingénierie dans ce projet pour la rendre complètement unique.

Le moteur W16 à quadruple turbocompresseur de 1 479 chevaux est identique, sauf que tous les panneaux de carrosserie en fibre de carbone sont nouveaux et que l’empattement est allongé de 25 centimètres. La calandre a été imprimée en 3D et, puisque La Voiture Noire est conçue davantage comme un bolide de grand tourisme qu’une voiture sport, son design est moins racé et dépourvu d’un aileron arrière.

La peinture noire est un mélange spécial qui, au dire de Bugatti, « ne produit pratiquement aucun reflet mais ajoute beaucoup de tension et de drame ». Malheureusement, il n’y a pas d’images de l’intérieur. Les sièges seraient recouverts de cuir brun Havana afin de créer un décor d’antan.

Photo: Bugatti

Au fait, l’inspiration vient de la Type 57 SC Atlantic produite en quatre exemplaires dans les années 1930, dont l’un avait été conduit par Jean Bugatti (fils du fondateur Ettore Bugatti) et surnommé « La Voiture Noire ». Disparu mystérieusement avant la Seconde Guerre mondiale, il n’a jamais été retrouvé.

Le constructeur français va maintenant tourner son attention à la fabrication de la Centodieci, elle-même un hommage à la Bugatti EB110 des années 1990. Seulement une dizaine verront le jour.

