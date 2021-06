Une nouvelle Bugatti Chiron Super Sport… pour relaxer au volant?

Vous vous rappelez la Bugatti Chiron Super Sport 300 d’il y a deux ans? Créée en seulement 30 exemplaires, elle soulignait l’exploit de la Chiron d’avoir franchi la barrière des 300 mph (482 km/h).

Le prestigieux constructeur français présente aujourd’hui une nouvelle version, sans le chiffre magique, et qui est apparemment conçue davantage pour le confort au quotidien.

Sur le plan du design, il faut savoir que l’extérieur de la voiture est pratiquement identique à la Chiron Super Sport 300 et développé avec l’aide du préparateur Dallara. La configuration repositionnée de l’échappement est également similaire.

Photo: Bugatti

Une différence est le limiteur de vitesse. Même en mode « Vitesse de pointe », la vélocité maximale qu’on peut atteindre est de 440 km/h. De quoi se la couler douce, bref. La version Super Sport est quand même plus rapide que Chiron Sport, limitée à 420 km/h.

Pour ce qui est de la puissance, si les Chiron de base et Chiron Sport génèrent 1 479 chevaux, la Super Sport ajoute du muscle au moteur W16 à quadruple turbocompresseur de 8 litres. Elle passe à 1 577 chevaux et, bien que le couple de 1 180 livres-pied soit le même, il est accessible sur une plus grande plage de régime, soit de 2 000 à 7 000 tours/minute. Seulement 5,8 secondes suffisent pour atteindre non pas 100 km/h, mais plutôt 200 km/h.

« Avec la Chiron Super Sport, nous restons fidèles à notre longue tradition en associant une vitesse extrême au luxe absolu, a déclaré Stephan Winkelmann, président de Bugatti. La Chiron Super Sport est synonyme de plus de confort et d’élégance, avec encore plus de puissance et de vitesse. Elle représente l’essence de ce que nous avons appris et développé au cours des années passées – une Gran Turismo ultime. Dans le même temps, la Chiron Super Sport s’inscrit dans le grand spectre des performances Bugatti – un pendant de la Chiron Pur Sport, l’artiste des courbes conçue pour son agilité dans les virages. »

Photo: Bugatti

Bugatti mentionne que la production de la Chiron Super Sport va bientôt commencer à l’usine de Molsheim. La livraison des premières hypersportives de 3,2 millions d’euros (4,7 millions $ canadiens) est prévue au début de 2022.

