Bugatti passe sous le contrôle de Porsche

Après de nombreux mois de rumeurs reliées au futur de Bugatti et de son possible transfert chez Rimac, le PDG du Groupe Volkswagen, Herbert Diess, confirme que le constructeur sera maintenant sous le contrôle de Porsche.

Ce changement stratégique se fait en anticipation de la transition à l’électrique qui est déjà en cours à travers l’industrie automobile.

Bugatti, qui est connue pour sa légendaire Veyron et la récente Chiron, fait partie des constructeurs automobiles les plus exclusifs de la planète. Les Bugatti sont notamment connues pour leurs énormes moteurs à 16 cylindres qui consomment une exorbitante quantité de carburant, avec des cotes respectives de 24,1 L/100 km pour la Veyron et 22,5 L/100 km pour la Chiron.

Photo: Bugatti

Électrification à venir?

Même si Bugatti n’est pas allée chez Rimac comme certaines rumeurs l’entendaient, il est important de noter que Porsche détient tout de même 24% de l’entreprise croate.

Rimac est un constructeur qui se spécialise en véhicules performants électriques. Son nouveau modèle, la C_Two, propose une puissance de 1914 chevaux et un couple de 1696 livres-pied. Rimac estime un sprint de 0-100 km/h en 1,85 secondes, ce qui serait encore plus rapide que la nouvelle Tesla Roadster, qui estime un chrono de 2,1 secondes.

Tout ça laisse croire que Porsche et Bugatti pourraient profiter du savoir-faire de Rimac pour développer de futurs modèles électriques.

Rappelons que le fabricant français Bugatti, de même que Lamborghini et Bentley, se sont joints au groupe Volkswagen en 1998.

En vidéo: la Bugatti Chiron Pur Sport épate sur le Nürburgring