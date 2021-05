La Rolls-Royce Boat Tail est l’incarnation de l’opulence

Dans le créneau des voitures ultra-luxueuses, tout est possible. Et dans le but de répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle on ne peut plus exigeante (et très fortunée), les constructeurs comme Rolls-Royce redoublent d’imagination et mettent leurs ingénieurs et designers au service des plus grandes excentricités.

La dernière création nous vient de la division Rolls-Royce Coachbuild, qui est le service sur invitation de la branche de personnalisation Bespoke de la marque. Cette division permet essentiellement aux acheteurs qui ont de grandes ambitions de créer une Rolls-Royce sur mesure de A à Z.

Le constructeur automobile a décrit le projet comme étant son « plus ambitieux à ce jour », et il s’agit d’un magnifique modèle Boat Tail basé sur la rutilante Phantom.

Ce nouvel ajout au portfolio sur mesure de Rolls-Royce s’inspire de la Rolls-Royce Boat Tail de 1932, et comme l'original, les éléments de finition et le style général rappellent le raffinement des onéreux yachts en bois que vous apercevrez flottant aux abords des quais de Monaco, ou voguant à toute vitesse sur le lac Como en Italie.

Un habitacle pas comme les autres

Le constructeur affirme que ce chef-d'œuvre unique a été assemblé à l'aide de 1800 pièces uniques et qu'il a fallu l’équivalent de 20 ans en heure-homme pour livrer le produit fini. L’un des éléments qui caractérisent cette Phantom est sans contredit le « coin pique-nique » qui accapare littéralement toute la soute à l’arrière. Il comprend un réfrigérateur double, l’argenterie, les coupes et tout le nécessaire pour casser la croûte avec grande classe.

Par ailleurs, le réfrigérateur abrite le millésime favori du client, soit celui du champagne Armand de Brignac. La voiture a également été livrée avec une paire de montres Bovet 1822 qui ont été assemblées en même temps que la voiture. Elles peuvent être portées de manière traditionnelle au poignet, ou montées dans le tableau de bord. Cette Phantom Boat Tail a même un parasol qui s'insère dans la partie arrière, au cas où les rayons du soleil s’avèrent trop éblouissants.

Inutile de souligner que lorsque Rolls-Royce décrit quelque chose comme «ambitieux», cela ne peut que signifier que son prix n’est rien de moins que stratosphérique. Le chiffre final n'a pas été révélé, mais si nous prenons en compte le fait que la Rolls-Royce Sweptail 2017 portait une étiquette de prix avoisinant les 17 millions de dollars, peut-être pouvons-nous estimer la valeur de la Boat Tail à un peu moins de 20 millions?