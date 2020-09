Voici la nouvelle Rolls-Royce Ghost 2021

Une toute nouvelle Rolls-Royce Ghost voit le jour pour 2021, un peu plus de 10 ans près le lancement de la première génération. Comme on s’y attendait, elle pousse le luxe et l’expérience de conduite à un niveau remarquable.

Le tout s’inscrit dans une réinvention de l’image de la marque qui passe notamment par de nouvelles couleurs et une identité plus forte tant dans la sphère numérique que physique afin d’attirer une clientèle plus jeune. Plus que jamais, celle qui fabrique « la meilleure automobile au monde » veut être considérée comme la « Maison du luxe ».

Évidemment, le design de la Rolls-Royce Ghost 2021 ne change pas de manière drastique. Encore une fois, ce sont les détails qui importent. À l’avant, la calandre Pantheon est un peu plus large et plus haute (avec 20 DEL au sommet qui illuminent les lames verticales), les phares sont légèrement redessinés (avec technologie au laser en option) pour un look plus moderne et le bas du pare-chocs a été remodelé afin de paraître plus agressif. Les flancs et le derrière évoluent subtilement, entre autres les jantes, le couvercle du coffre et les feux arrière, de quoi rendre la voiture plus sportive.

Sur le plan technique, sachez que la Ghost 2021 – à l’instar de la plus récente Phantom et du nouveau VUS Cullinan – repose sur une nouvelle architecture exclusive à Rolls-Royce et non plus sur celle de l’ancienne BMW Série 7. Plus longue de neuf centimètres et plus large de trois centimètres, elle utilise une suspension pneumatique dont les nouveaux amortisseurs avant contribuent à améliorer le confort de roulement, selon la compagnie.

Cette suspension ainsi que la boîte automatique à huit rapports sont reliées au système de navigation pour anticiper la route et adoucir la conduite. Le V12 biturbo de 6,75 litres développe toujours 563 chevaux, mais le couple augmente à 627 livres-pied. Deux nouveautés importantes sont le rouage intégral et la direction active aux quatre roues.

Et puis il y a l’intérieur. Inspirée de la Phantom, la planche de bord tout en largeur intègre magnifiquement les cadrans numériques, le grand écran central, l’horloge analogique et un nouveau panneau noir sur lequel apparaît le nom Ghost et une constellation de plus de 850 étoiles au démarrage (étoiles qui sont reproduites dans le plafond en option). En dessous se trouve une élégante boiserie ponctuée par quelques bouches d’air et boutons. À propos, les portières ont maintenant une fonction d’ouverture et de fermeture assistées; la force de leur moteur s’ajuste selon l’inclinaison de la voiture.

Les ingénieurs de Rolls-Royce ont aussi porté une attention spéciale au bruit. Deux cents livres de matériau insonorisant enveloppent l’habitacle, mais les efforts pour rendre ce dernier plus silencieux que jamais s’étendent même jusqu’aux conduits de ventilation et à l’arbre de transmission, en passant par les sièges sont la fréquence de résonance est contrôlée. D’un autre côté, si vous aimez la musique, un système audio à 18 haut-parleurs de 1 300 watts est inclus.

La date de commercialisation de la Rolls-Royce Ghost 2021 n’a pas encore été annoncée, ni son prix. Comme à l’habitude, une myriade d’options de personnalisation seront disponibles.

