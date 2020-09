Rolls-Royce Ghost 2021 : le nouveau modèle est arrivé à Montréal

La Rolls-Royce Ghost 2021 est maintenant arrivée au Québec, et Le Guide de l’auto a été convié à une présentation spéciale de cette berline de luxe chez le concessionnaire Rolls-Royce Québec. Mettons les choses au clair tout de suite, même si le modèle respecte en tous points les codes stylistiques de la marque, il est tout nouveau. En fait, les seuls éléments conservés du modèle antérieur sont le mythique Spirit of Ecstasy, qui orne la calandre, et les parapluies intégrés aux portes arrière…

D’après Gad Bitton, président de Rolls-Royce Québec, « la Ghost représente une nouvelle approche pour Rolls-Royce. Autant la Phantom est opulente et ostentatoire, autant la Ghost représente une philosophie post-opulence beaucoup plus subtile. Aussi, le fait qu’elle soit livrable avec le rouage intégral va répondre à la demande de notre clientèle ». La Ghost devrait représenter près de 50% des ventes de la concession montréalaise de Rolls-Royce, alors que le VUS Cullinan devrait accaparer l’autre moitié. Gad Bitton précise que Rolls-Royce Québec vend entre cinquante et soixante Rolls-Royce neuves par année, et autant d’exemplaires de véhicules d’occasion de la célèbre marque anglaise. D'autre part, la concession montréalaise se classe au premier rang de la marque pour les ventes et la satisfaction de la clientèle pour le Canada, au deuxième rang pour l’Amérique du Nord et au troisième rang à l’échelle mondiale, ce qui est plutôt impressionnant.

Entre 475 000 et 515 000 $

Une quinzaine d’exemplaires de la Ghost ont déjà été vendus en précommande par Rolls-Royce Québec, avec un prix oscillant entre 475 000 et 515 000 $, selon les options, alors que 5% de la clientèle s’est prévalue du programme Bespoke permettant de créer une voiture unique, conçue en fonction des goûts de l’acheteur.

Élaborée sur une architecture entièrement réalisée en aluminium, et animée par un moteur V12 biturbo de 6,75 litres développant 563 chevaux et 627 livres-pied de couple, la nouvelle Ghost est à la fois plus longue et plus large que le modèle antérieur. Elle se distingue également comme étant le modèle le plus avancé de la marque sur le plan technique. Le rouage intégral de série permet de rouler dans toutes conditions climatiques, et la direction aux quatre roues bonifie l’agilité de cette berline de grand luxe. Les liaisons au sol sont assurées par une suspension pneumatique améliorée par l’ajout d’un amortisseur relié au triangle supérieur avant, un dispositif appelé Planar Suspension System par les ingénieurs. De plus, la caméra montée à l’avant scrute constamment la chaussée et, travaillant de concert avec les données recueillies auprès du système de navigation. Cela permet de préconditionner les suspensions pour les secousses ou les mouvements de la caisse à venir.

100 kilos de matériel insonorisant

Côté confort et commodité, les portières de la Ghost peuvent s’ouvrir et se fermer par commande électrique, alors que la voiture est dotée d’un système très performant de filtration de l’air ambiant, lequel permet de retirer les microparticules présentes dans l’habitacle en moins de deux minutes. Pratique pour les allergies saisonnières… Aussi, la nouvelle Ghost fait usage de plus d’une centaine de kilos de matériel insonorisant dans les portières, le toit, le vitrage double, et les pneus, afin d’assurer quiétude et sérénité à bord. Même la tubulure d’admission d’air du climatiseur, jugée trop bruyante lors de la mise au point, a été polie pour réduire le bruit du flot d’air. La chaîne audio compte 18 haut-parleurs et un amplificateur de 1300 watts et la sellerie en cuir, composée de 338 éléments, est réalisée avec les cuirs prélevés sur une vingtaine de demi-peaux. On remarque aussi l’absence de surpiqûres au design élaboré, les concepteurs préférant des coutures droites dans un esprit de minimalisme. Par ailleurs, les designers ont développé le Illuminated Fascia, un ensemble de 850 étoiles intégrées à l’habitacle, crées par 152 lumières de type DEL et 90 000 points taillés au laser afin de créer une ambiance des plus relaxantes à bord.

Voilà pour ce survol de la nouvelle Ghost que Le Guide de l’auto aura l’occasion de conduire au cours des prochains mois. Gardez le contact pour nos impressions de conduite à venir de la plus récente des Rolls-Royce…