La future Rolls-Royce électrique s’appellera Silent Shadow

Si l’avenir à court terme de Rolls-Royce passe par le trio Cullinan-Phantom-Ghost, la prestigieuse marque britannique fera par la suite le saut dans la voie de l’électrification.

Sa première voiture 100% électrique est déjà en préparation – assurément pour devenir la plus luxueuse au monde – et on sait maintenant qu’elle s’appellera Silent Shadow.

Le chef de la direction de Rolls-Royce, Torsten Mueller-Oetvoes, a confirmé la nouvelle, mais sans toutefois donner une date de lancement. Et non, son design ne sera pas aussi radical et futuriste que celui du concept 103EX de 2016, que vous voyez ici.

« L’électrification cadre parfaitement avec Rolls-Royce. Il y a beaucoup de couple et c’est super silencieux, a-t-il déclaré dans une entrevue à Bloomberg. Nous ne sommes pas connus pour avoir des moteurs et des sons d’échappements ultra bruyants, et c’est un gros avantage. »

Le nom Silent Shadow incarnera bien ce caractère tout en faisant un lien avec la Silver Shadow que Rolls-Royce a produite de 1965 à 1980 et qui était son modèle le plus vendu à l’époque.

Photo: Bring a Trailer

Il ne s’agira pas d’une simple conversion électrique d’une Rolls-Royce existante. Ce sera un tout nouveau véhicule. Son développement se fera d’ailleurs en parallèle avec la BMW i7 que prépare la compagnie-mère de son côté (une berline électrique pleine grandeur se positionnant au-dessus de la i4 et inspirée de la Série 7).

Naturellement, une batterie de très grande capacité sera incluse, car la Silent Shadow sera très certainement un poids lourd comme les autres modèles de Rolls-Royce. La puissance et l’autonomie devraient être impressionnantes également.

Rappelons que la grande rivale de Rolls-Royce, Bentley, a annoncé une première voiture entièrement électrique pour 2025. Un an plus tard, elle prévoit vendre des modèles exclusivement hybrides rechargeables ou électriques. Et d’ici 2030, sa transition vers l’électrique devrait être complète.

En vidéo : Présentation de la Rolls-Royce Ghost 2021 (en anglais)