Bugatti « La Voiture Noire », le bolide le plus dispendieux au monde

Bugatti ne laisse jamais passer un Salon de l’auto de Genève sans nous présenter une création. Cette fois, Bugatti, filiale du groupe Volkswagen qui souligne cette année ses 110 ans, en a profité pour dévoiler un modèle hautement exclusif produit en un seul exemplaire et malheureusement pour les intéressés, déjà vendu.

Baptisée « La Voiture Noire » afin de souligner les origines françaises de la marque, ce bolide devient le modèle de production le plus dispendieux au monde, l’unique exemplaire vendu pour la modique somme de plus de 11 millions d’euros à un acheteur inconnu. Ce modèle vise une fois de plus à démontrer la capacité de Bugatti à produire les hypersportives les plus précieuses et les plus exclusives au monde.

Cette super sportive rend hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic, une voiture construite dans les années 1930 et pilotée par le fils d’Ettore Bugatti. Elle rend hommage à la France, mais aussi à la créativité de Jean Bugatti.

Assemblée à la main et disposant d’une carrosserie composée entièrement de fibre de carbone, le bolide dispose de la même mécanique que la Chiron, soit un moteur 16 cylindres à quadruple turbo de 8,0 litres développant 1 500 chevaux. L’extérieur reprend les traits de la Chiron et de la Divo, et à l’arrière, difficile de ne pas remarquer les six sorties d’échappement qui, dans le cas de ce bolide, n’ont rien de superflu.

Le constructeur en a aussi profité pour dévoiler une Chiron Sport inédite afin de souligner les 110 ans de la marque et limitée à uniquement 20 exemplaires. Voici votre chance si jamais vous avez raté votre chance avec « La Voiture Noire ».