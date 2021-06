La Bugatti Bolide a l’air d’une Batmobile dans les rues de Milan

Vous vous rappelez le concept démentiel que Bugatti a présenté de manière virtuelle l’automne dernier? Appelé tout simplement le Bolide, il a récemment fait sa première sortie publique à l’occasion du Salon de l’auto extérieur de Milan et c’est à se demander si les gens sur place se croyaient au beau milieu d’un film ou d’un rêve.

Quel contraste entre l’architecture gothique de la ville italienne et le design ultra futuriste de cette hyper sportive française réservée aux circuits!

Accompagné entre autres de la nouvelle Chiron Super Sport, le Bolide a eu droit à une présentation statique en plus de défiler dans les rues de Milan, question de bien montrer son exceptionnelle conception.

Photo: Bugatti

D’abord, sa hauteur est de seulement 995 millimètres – 217 de moins que la Chiron, croyez-le ou non. Ensuite, l’accent est clairement mis sur l’aspect technique et aérodynamique plus que sur l’esthétisme. Seulement environ 40% des surfaces sont peintes dans une nouvelle interprétation du fameux « French Racing Blue » de Bugatti, tandis que l’énorme prise d’air sur le toit – une première mondiale – optimise activement le flux d'air selon la vitesse de la voiture.

Le gigantesque aileron et la signature en X à l’arrière, qui rappelle l'avion à réaction Bell X-1 avec lequel Chuck Yeager a brisé le mur du son en 1947, sont peut-être le clou du spectacle. Au centre de la seconde se trouvent les quatre embouts d’échappement par lequel le mythique moteur W16 à quatre turbocompresseur de 8,0 litres – poussé jusqu’à 1 825 chevaux et capable d’atteindre plus de 500 km/h selon des simulations – fait entendre toute sa furie.

Photo: Bugatti

D’ailleurs, si vous voulez avoir une idée du son qu’il produit au démarrage, on vous laisse avec la vidéo qui suit. Voyez les gens sursauter à ses côtés :