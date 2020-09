Des freins finis sur une Chevrolet Bolt de 30 000 km, est-ce normal?

Ma tante possède une Chevrolet Bolt 2017 avec 30 000 km et ses freins aux quatre roues doivent être changés. On entend toujours dire que sur une voiture électrique on ne changera « jamais ou presque » les freins, ou qu'ils dureront beaucoup plus longtemps que sur une voiture conventionnelle. La réponse du concessionnaire a été la suivante: « tes freins sont pourris car ils ne sont pas assez sollicités ». C’est un peu le contraire que ce que les vendeurs disent quand ils vantent les qualités de la voiture électrique. J’aimerais avoir vos commentaires sur le sujet.

Bonjour Marc-André,

Il est vrai que les voitures électriques sollicitent moins les freins que les voitures à essence. C’est grâce à leur système de récupération d’énergie au freinage, qui permet de recharger la batterie en ralentissant.

Grâce à ce système, les freins conventionnels sont beaucoup moins sollicités, et ils s’usent donc moins vite. Ça, c’est pour la théorie. En pratique, le fait de moins utiliser les freins à disque de la voiture peut poser certains problèmes. Si votre tante fait des trajets où les freinages appuyés sont rares, il est possible que la voiture n’utilise pratiquement jamais le système de freinage à disques.

Le problème, c’est que ce système est composé de plusieurs pièces en mouvement (étriers, pistons d’étriers, etc.), et certaines peuvent saisir quand on ne les utilise pas suffisamment. Et avec la conduite hivernale au Québec, le sel et les saletés accumulées peuvent accentuer le phénomène, et saisir un ou plusieurs étriers de frein. C’est probablement ce qui est arrivé à la Chevrolet Bolt de votre tante.

Pour éviter ce problème, qui peut coûter très cher, l’idéal serait de faire vérifier et nettoyer le système de freinage régulièrement. Par exemple, l’Association pour la protection des automobilistes (APA), qui a recensé plusieurs plaintes à ce sujet, recommande de procéder à un nettoyage annuel du système de freinage des véhicules électriques pour éviter le problème.

