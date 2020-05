Et si Chevrolet construisait une Bolt SS?

J’avais déjà conduit la Chevrolet Bolt, mais ça faisait un bon moment. En fait, la dernière fois où je l’ai essayée, c’était sur un circuit fermé, lors d’un court trajet.

Cette semaine, j’ai eu la chance de la conduire sur une route ordinaire, dans une circulation relativement dense, en temps de pandémie. Honnêtement, wow! Quelle belle petite machine, signée General Motors!

Avec plus de 400 kilomètres d’autonomie, une direction précise, une tenue de route impressionnante, une importante rigidité du châssis, ainsi qu’un moteur électrique de 200 chevaux et des accélérations dignes d’une Volkswagen Golf GTI, elle a de quoi plaire pas seulement aux électromobilistes en quête d’un moyen de transport vert, mais aussi aux amateurs de conduite.

Cela dit, alors que le modèle a presque cinq ans, on se doute bien que Chevrolet doit être sur le point de moderniser la Bolt, après une mise à jour assez discrète pour l’année-modèle 2020. Or, la compagnie au nœud papillon devrait profiter de l’occasion pour lancer une version SS de sa voiture électrique, afin d’affirmer haut et fort que l’avenir des voitures de performance est électrique!

Je suis toute une aubaine pour GM : aujourd’hui. j’offre gracieusement mes services de planificateur de produit! Voici les changements que j’apporterais à la Bolt pour en faire une version SS.

Photo: Frédéric Mercier

Plus de performance

La Bolt actuelle a un moteur électrique de 200 chevaux et 260 livres-pied de couple, et une batterie de 66 kWh sur les modèles 2020, pour une autonomie maximale de 417 km. Or, dans une version SS, ça prendrait plus de puissance, au moins pour rivaliser avec les puissantes compactes comme la Volkswagen Golf R, la Honda Civic Type R ou encore la Subaru WRX STI.

On sait que GM a développé des batteries plus puissantes, notamment pour son Hummer électrique, et une Bolt SS serait le véhicule parfait pour la tester, même si c’est en version réduite. Ma Bolt SS, pour être populaire, devrait offrir au moins 300 chevaux, 50% de plus que la version de base, et une autonomie de 500 km, parce qu’une voiture électrique, plus elle est puissante, plus elle peut aller loin!

De meilleurs pneus, ou deux moteurs

L’un des points faibles de la Bolt actuelle est son manque d’adhérence. À basse vitesse, si l’on écrase l’accélérateur, on se bute au système antipatinage. Le problème? Elle a des pneus conçus pour maximiser l’économie d’énergie, en offrant une faible résistance de roulement. Sur la Bolt SS, il y aurait des pneus qui collent!

Rendu là, pourquoi ne pas y aller avec un système à quatre roues motrices avec deux moteurs, voire même trois comme chez Tesla? On pourrait conserver l’architecture actuelle, avec le moteur à l’avant, et mettre des petits moteurs à l’arrière, qui ne prendraient pas trop de place, pour aider avec les départs et l’adhérence sur la piste.

Photo: Chevrolet

Une suspension plus basse

La Bolt a été pensée comme une citadine européenne, haute et spacieuse. Or, si ça ne semble pas trop nuire à une conduite enthousiaste, cette hauteur pourrait poser problème si la Bolt devenait une voiture de performance. Pour épargner des sous, et pour que la comptabilité de GM accepte mon idée, il ne faut pas tout redessiner. Une suspension abaissée de bonne qualité devrait préserver le confort de la voiture, tout en l’abaissant! D’ailleurs, des sièges plus sport avec un meilleur support latéral seraient les bienvenus, pour aller avec la nouvelle suspension.

Des roues racées, et un style différent

La Bolt a le même problème que la grande majorité des voitures électriques : elle ressemble à une voiture électrique. Les manufacturiers vendent des voitures écologiques qui crient : « Hé, je suis une voiture verte! ». Ça inclut habituellement des roues au design discutable (mais aérodynamiques), et des éléments stylistiques pas toujours appréciables.

Ma Bolt SS aurait des roues au look sport, du genre HRE ou BBS, et un style moins « je sauve la planète ». Ça prendrait de nouveaux pare-chocs, un aileron, et des lignes plus agressives! Ça, on peut facilement le faire tout en gardant la voiture identique en dessous. On peut même imprimer ces éléments sur des imprimantes 3D industrielles de nos jours.

J’ai également pensé au logo! Les S de la Bolt SS seraient de petits éclairs. Avouez que ce n’est pas bête!

En conclusion

La Chevrolet Bolt SS de 300 chevaux ne verra sans doute jamais le jour. C’est dommage, car elle aurait pu intéresser les amateurs de petites voitures de performance, un segment qui perd des plumes chaque année. Qui plus est, on aurait une compacte électrique de 500 km d’autonomie pas mal plus abordable qu’une Tesla Model 3.

Gens de Chevrolet, vous avez maintenant mon point de vue. Faites ce que vous voulez avec mon idée, je vous la donne!

En vidéo: ce qu'il faut savoir à propos de la Chevrolet Bolt 2020