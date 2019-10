Chevrolet Bolt EV 2020 : à nouveau reine de l’autonomie

Il s’en est passé des choses, depuis l’arrivée de la Chevrolet Bolt sur le marché en 2017.

Alors à peu près seule dans son camp, la voiture entièrement électrique de Chevrolet a depuis été rejointe par un paquet de modèles toujours plus compétitifs. On n’a qu’à penser au Hyundai Kona électrique, à la Nissan Leaf Plus, à la Kia Niro EV ou même à la Tesla Model 3.

Au chapitre de l’autonomie, un facteur d’une importance capitale pour l’adoption des véhicules électriques, la Bolt a tranquillement été dépassée par quelques rivales.

Pour l’année-modèle 2020, Chevrolet remet les pendules à l’heure. Grâce à une nouvelle batterie de 66 kWh, la Bolt propose désormais une autonomie électrique avoisinant les 417 kilomètres. C’est 34 kilomètres de plus qu’auparavant, la Bolt étant jusqu’alors équipée d’une batterie de 60 kWh permettant une autonomie de 383 kilomètres. Surtout, cela permet à la Bolt de reprendre la position de tête à ce chapitre parmi les véhicules offerts à un prix similaire.

Photo: Frédéric Mercier

Chevrolet assure aussi avoir amélioré le temps de recharge rapide. Connectée à une borne de niveau 3, la Bolt peut maintenant retrouver jusqu’à 160 kilomètres de plus lors des 30 premières minutes de recharge… quand la température le permet.

Cela dit, les ingénieurs de Chevrolet affirment aussi avoir augmenté les performances de la batterie par temps froid, laissant entrevoir une recharge nettement plus efficace et une perte énergétique moins importante lors de la conduite hivernale. Évidemment, il faut tout de même s’attendre à une baisse assez drastique.

Photo: Frédéric Mercier

Changements timides

On aurait pu croire que Chevrolet profiterait de cette mise à jour pour repenser légèrement le design de la Bolt. Les têtes dirigeantes de l’entreprise ont plutôt décidé de passer leur tour, se contentant de redessiner la partie avant si timidement que l’on peine à voir la différence. On a aussi ajouté deux couleurs au catalogue, Orange cayenne et Bleu oasis. Tout pour passer inaperçu!

La même chose se répète à l’intérieur, où la Bolt demeure inchangée, hormis quelques détails. La caméra de recul affiche une meilleure résolution et on a droit à une vision à 360 degrés, facilitant les manœuvres de stationnement. Côté sécurité, Chevrolet a intégré une alerte de détection de piétons qui avertit le conducteur à l’aide d’un signal sonore en cas de collision potentielle.

Photo: Frédéric Mercier

Pour le reste, la Chevrolet Bolt reste la même, pour le meilleur et pour le pire.

Avec une puissance inchangée de 200 chevaux et un couple de 266 livres-pied, la petite électrique ne manque pas de verve. Ajoutez à ça une direction étonnamment précise et vous vous retrouvez au volant d’une voiture franchement amusante à manœuvrer. D’ailleurs, Chevrolet souligne que la Bolt 2020 n’est pas plus lourde qu’auparavant, et ce, malgré la densité supérieure de la batterie.

Cependant, les défauts de la Bolt n’ont pas disparu comme par magie. Le couple élevé de la motorisation électrique fait déraper les pneus avant à la moindre accélération, ce qui peut rapidement devenir un désagrément.

Aussi, les sièges avant sont encore trop inconfortables, en dépit des nombreuses critiques des consommateurs et de plusieurs journalistes automobiles. À ce sujet, Chevrolet a raté une belle occasion de corriger un défaut flagrant.

Photo: Frédéric Mercier

Mis à part les sièges, l’habitacle de la Bolt demeure somme toute appréciable, même si certains matériaux en plastique dur mériteraient d’être remplacés. Heureusement, les grands espaces vitrés permettent une visibilité sans faille et l’affichage numérique est au goût du jour, aussi bien sur l’écran central que sur celui placé derrière le volant.

Chevrolet intègre également cette année une nouvelle fonctionnalité à son application mobile MyChevrolet qui permet de calculer l’itinéraire vers votre destination en fonction de la charge de votre batterie et de l’emplacement des bornes de recharge sur votre trajet. Toutefois , il faut absolument passer par votre téléphone pour utiliser cette fonctionnalité; impossible de le faire à même le système d’infodivertissement du véhicule...

Une subvention qui aide beaucoup

Malgré le changement de batterie qui attribue à la Chevrolet Bolt EV une autonomie de 417 kilomètres, son prix demeure pratiquement identique pour 2020, passant de 44 800 $ à 44 998 $.

Pour un véhicule de ce gabarit, c’est encore énormément d’argent. Beaucoup plus que pour un modèle à essence aux dimensions et à l’équipement similaires.

Photo: Frédéric Mercier

Ce qui vient changer la donne, ce sont les aides financières octroyées par les gouvernement fédéral et provincial aux acheteurs de véhicules électriques. En optant pour une Bolt, les automobilistes québécois reçoivent un chèque - assez alléchant merci - de 13 000 $. Additionnez à ça les milliers de dollars que vous économiserez en essence annuellement et ça commence à en valoir la peine sur le plan financier.

D’ailleurs, à 44 998 $, le PDSF de la Bolt est habilement placé tout juste sous la barre des 45 000 $, la limite établie par le gouvernement fédéral pour avoir droit à la subvention de 5 000 $. Drôle de coïncidence…

Photo: Frédéric Mercier

Et après?

Bien que la Bolt soit actuellement la seule voiture entièrement électrique de Chevrolet, le constructeur américain pourrait bientôt se servir de la même plate-forme pour développer un véhicule un peu plus haut sur pattes, à l’image du Kona de Hyundai.

En attendant, la Bolt continue de rouler sa bosse et se veut un produit bien pensé, amusant à conduire et dont l’autonomie et les temps de recharge sont plus intéressants que jamais.

Qui plus est, il n’y a à peu près pas de temps d’attente pour en obtenir un exemplaire chez les concessionnaires. Un élément qui devient très important quand on sait qu’il faut parfois patienter plusieurs mois pour mettre la main sur certains modèles concurrents…