Des milliers de Chevrolet Bolt EV rappelées pour un risque d’incendie

Vers la mi-octobre, nous vous avons parlé de différents véhicules électriques et hybrides rechargeables qui faisaient l’objet d’une enquête en raison d’un risque d’incendie au niveau de la batterie à haute tension.

L’un d’eux est la Chevrolet Bolt EV et le constructeur General Motors se voit maintenant dans l’obligation d’effectuer un rappel.

D’abord, rappelons les faits. Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) s’est penchée sur le cas de trois Chevrolet Bolt EV qui ont subi des dommages par le feu.

Au moins une de ces Bolt EV était branchée à une borne de 240 volts au moment du sinistre. Une autre aurait quitté la maison avec une batterie pleinement rechargée et roulé sur une vingtaine de kilomètres, après quoi le conducteur a éteint le moteur et, 20 minutes plus tard, la voiture a pris feu. Aucune blessure n’a été signalée.

Photo: Caleb Gingras

Un peu plus de 50 000 exemplaires de la Bolt EV des années-modèles 2017 à 2019 seront donc rappelés aux États-Unis. Le Canada n’est bien sûr pas épargné. Ici, le rappel vise exactement 7 983 voitures. Les propriétaires concernés recevront bientôt un avis par la poste.

On apprend plus précisément que la batterie pourrait surchauffer lorsqu'elle est chargée à plus de 90% de sa capacité. Par conséquent, de la fumée ou de la chaleur pourrait s'échapper et endommager non seulement la batterie, mais aussi toutes les pièces adjacentes à celle-ci.

Photo: Caleb Gingras

La solution provisoire trouvée par General Motors consiste à faire reprogrammer le module de propulsion hybride 2 (HPCM2) pour limiter le chargement de la batterie à 90%. Des tests se poursuivent afin d’en arriver à un remède permanent.

Entre-temps, il est conseillé d'activer l'option « Hilltop Reserve » (pour les modèles 2017-2018) ou « Target Charge Level » (pour les modèles 2019) dans le système d'infodivertissement de la Bolt EV.

Si vous n’êtes pas en mesure d'apporter ces changements, le constructeur avise de stationner la voiture à l'extérieur, loin d'autres véhicules ou d'immeubles, jusqu'à ce que la mise à jour du logiciel soit installée.

Notons en terminant que la Bolt EV 2020 n'est pas visée par ce rappel, car elle utilise un design de batterie différent.

En vidéo : notre essai de la Chevrolet Bolt EV 2019