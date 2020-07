Tesla veut partager ses moteurs électriques, batteries et logiciels

Tesla est le leader incontesté des véhicules électriques en ce moment. D’ailleurs, le grand patron d’Audi a reconnu dernièrement que sa compagnie accuse environ deux ans de retard sur le fabricant californien.

Comment la concurrence peut-elle rétrécir l’écart? C’est simple : elle n’a qu’à demander l’aide… de Tesla!

Désirant accélérer le plus possible la transition de l’industrie automobile vers les énergies vertes, le PDG Elon Musk a écrit hier sur Twitter que Tesla accepterait de fournir des moteurs, des batteries et des logiciels à quiconque voudrait s’en servir pour développer davantage ses propres véhicules électriques. Il affirme que le but de Tesla « n’est pas d’écraser ses rivaux ».

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Malgré leurs prix élevés, les véhicules de Tesla se démarquent avec une autonomie imbattable – allant de 402 kilomètres dans le cas de la Model 3 d’entrée de gamme à propulsion jusqu’à 647 kilomètres avec la Model S à longue autonomie – répondant ainsi à la principale crainte des acheteurs potentiels.

En dehors de Tesla, le mieux qu’on puisse obtenir actuellement selon les chiffres officiels, c’est 415-417 kilomètres avec le Hyundai Kona électrique et la Chevrolet Bolt EV. La Ford Mustang Mach-E, dont les livraisons doivent débuter vers la fin de l’année, pourra rouler jusqu’à 482 kilomètres entre les recharges.

Dans un autre gazouillis, Musk a précisé que les logiciels que Tesla pourrait partager avec ses concurrents incluent celui servant au système de conduite semi-autonome Autopilote. Bon, les cyniques diront que ce dernier a connu sa part de ratés jusqu’à maintenant, mais c’est justement en l’intégrant dans un plus grand nombre de véhicules que les ingénieurs et programmeurs pourront le rendre vraiment au point.

En 2018, Tesla s’était dit également prêt à faire profiter les autres constructeurs de sa technologie de bornes Supercharger.

