Tesla poursuit Rivian pour vol d’employés et de secrets commerciaux

Dans le domaine des véhicules électriques, Tesla a une bonne longueur d’avance sur tout le monde (Audi, par exemple, a reconnu hier qu’elle avait deux ans de retard sur sa rivale californienne). C’est donc normal que les compétiteurs cherchent à reproduire son succès.

Mais est-ce que certains vont trop loin? Tesla juge que oui. L’entreprise d’Elon Musk vient d’intenter une poursuite contre la startup Rivian. Et les allégations sont graves.

Cette dernière aurait supposément embauché des employés de Tesla en les encourageant à soutirer des informations confidentielles avant leur départ.

Photo: Tesla

Tesla parle d’un « stratagème alarmant » qui se serait répété à plusieurs reprises. Sur les quelque 1000 employés de Rivian, 178 ont déjà travaillé pour Tesla, dont 70 qui sont passés directement d’une compagnie à l’autre. Quatre individus ont été identifiés dans la poursuite.

Rivian a bien sûr réfuté ces allégations, mentionnant qu’elle demande à tous ses nouveaux employés de ne pas se servir de la propriété intellectuelle d’anciens employeurs.

Et puisqu’on parle de Rivian, l’arrivée de sa camionnette électrique R1T et de son VUS électrique R1S vient d’être reportée à nouveau. Via le site Electrek, on apprend en effet que les livraisons de la première sont maintenant prévues en juin 2021, tandis que celles du second débuteront en août.

Photo: Rivian

Ces véhicules seront produits à Normal, en Illinois, dans une ancienne usine de Mitsubishi.

Le R1T développe jusqu'à 750 chevaux et un couple de 829 livres-pied grâce à quatre moteurs électriques. Il propose des batteries de 105, 135 et 180 kWh, la dernière procurant une autonomie maximale d’environ 640 kilomètres.

