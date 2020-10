Cette Tesla Model S vient d’atteindre 1,2 million de kilomètres

Les voitures électriques se résument bien souvent à leurs chiffres, c’est-à-dire l’autonomie, le temps de recharge, la vitesse d’accélération, etc. N’oublions pas non plus le prix et les rabais gouvernementaux.

En voici un qui ne manque pas d’impressionner : 1 200 000. C’est le nombre de kilomètres parcourus par la Tesla Model S d’un conducteur allemand du nom de Hansjörg von Gemmingen – l’équivalent de 30 fois la circonférence de la Terre!

Sa voiture, une Model S P85 achetée en 2014, a donc roulé en moyenne près de 600 kilomètres par jour.

Photo: Hansjörg von Gemmingen

L’exploit peu commun a valu à Gemmingen des félicitations du PDG de Tesla, Elon Musk :

Trank you, tomorrow I will have 1.200.000 km https://t.co/Rc2d0GUJlL pic.twitter.com/uodwQhvsmq — Hansjörg von Gemmingen - Hornberg (@gem8mingen) October 14, 2020

Bien entendu, un bon entretien est la clé, mais il faut quand même préciser que la batterie a dû être remplacée après 469 000 kilomètres. Il y a également eu trois remplacements du moteur électrique en cours de route. On vous rappelle qu’il s’agit d’un modèle 2014.

Au cours des dernières années, Tesla a fait d’importants progrès en matière de fiabilité et de durabilité (pour la qualité initiale, c’est une autre histoire). L’entreprise californienne entend inaugurer d’ici la fin de 2020 ou le début de 2021 une nouvelle batterie à faible coût et à très longue durée – environ 1,6 million de kilomètres – dans sa Model 3 vendue en Chine. Selon ses calculs, elle permettrait de rendre les véhicules électriques aussi abordables que ceux à essence.

