Oubliez le Tesla Model Y à autonomie standard

Lorsque le tout nouveau Tesla Model Y a été dévoilé l’an dernier, la compagnie disait vouloir l’offrir d’abord en versions Longue autonomie (509 km) et Performance (468 km), puis par la suite en version d’entrée de gamme Autonomie standard (370 km), ce qui permettrait d’abaisser son prix.

Hier soir, toutefois, le PDG Elon Musk a annoncé sur Twitter que cette dernière n’allait finalement pas voir le jour.

Pourquoi? Parce que le fait que ce Model Y ne soit pas en mesure d’atteindre 400 kilomètres selon les tests de l’EPA serait devenu inacceptable pour le principal intéressé.

No, as range would be unacceptably low (< 250 mile EPA)