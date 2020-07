Combien coûte... la Lamborghini Huracán 2020?

La Lamborghini SCV12 débarque avec un V12 de 830 chevaux

Lamborghini lancera plus tard cet été une exotique en édition limitée : la SCV12, qui sera munie du moteur V12 le plus puissant fabriqué par la firme italienne. Conçue par Lamborghini Squadra Corse et dessinée par Lamborghini Centro Stile, l’exotique est dédiée au circuit. Par conséquent, plusieurs éléments ont été …