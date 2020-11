C’est au Canada que les supervoitures coûtent le moins cher

Les supervoitures font rêver à peu près tout le monde, mais rares sont ceux qui ont les moyens de s’en payer une. Mince consolation : le Canada est le pays où elles coûtent le moins cher.

C’est le constat qui se dégage du « Global Supercar Index » publié par le site britannique Compare the Market.

Bon, il ne s’agit pas d’une étude très exhaustive qui tient compte de toutes les options, taxes et autres dépenses reliées comme l’assurance auto. Le principal point de référence ici est le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF), sans les frais de transport et de préparation.

De plus, comme ce ne sont pas tous les modèles exotiques et de très haute performance qui sont commercialisés à la grandeur de la planète et qui ont un prix clairement établi, la comparaison se limite à une seule voiture : la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2021 de 641 chevaux.

Photo: Marc Lachapelle

Au Canada, le prestigieux coupé se vend à partir de 231 700 $, ce qui équivaut à 150 373 euros – bon pour la première place au classement. En fait, la 911 Turbo S coûte 81% moins cher ici que la moyenne mondiale!

Pour vous donner une idée, à Singapour, les acheteurs doivent débourser 924 488 $ singapouriens ou 579 654 euros. C’est comme si nous payions la nôtre 900 400 $ canadiens. Attendez, il y a pire : en Argentine, il nous faudrait débourser l’équivalent de 911 000 $. On a l’impression que Porsche a fait exprès!

Le Mexique, le Royaume-Uni, la Jordanie et le Koweït complètent le top 5 des pays où la Porsche 911 Turbo S coûte le moins cher. Les États-Unis arrivent au 6e rang et l’Allemagne, au 14e.

En vidéo : Le Meilleur achat 2021 dans la catégorie des sportives de luxe